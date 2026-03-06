Liga colombiana 2026-I: Así quedaron las posiciones tras empate del Junior en casa con Alianza
Internacional se mantiene en lo más alto de la tabla.
La Liga colombiana 2026-I superó la mitad de su fase regular, llegando a la fecha 10 del campeonato. La jornada comenzó en Bogotá con el duelo entre Fortaleza y Jaguares, disputado en el estadio de Techo y se extenderá hasta el próximo martes.
Fortaleza 2-1 Jaguares
Fortaleza se impuso 2-1 a Jaguares de Córdoba en el estadio Metropolitano de Techo. El equipo visitante se adelantó con Andrés Rentería, a los 49 minutos; el local remontó por intermedio de Andrés Arroyo, a los 58 minutos, y Juan Sebastián Herrera, al minuto 86. Los de Montería terminaron con 10 tras la expulsión de Yan Mosquera.
Junior 1-1 Alianza FC
En el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, Junior empató 1-1 con Alianza FC. Los locales se adelantaron con gol de Cristian Barrios a los 31 minutos; la visita igualó al minuto 63 con un penalti de Carlos Lucumí.
Tabla de posiciones de la Liga 2026-I
Partidos de la fecha 10
Viernes 6 de marzo
[8:30PM] Cali Vs. Once Caldas
Sábado 7 de marzo
[4:00PM] Águilas Doradas Vs. Nacional
Lunes 8 de marzo
[6:20PM] Millonarios Vs. Cúcuta
[8:30PM] Pasto Vs. América
Martes 10 de marzo
[6:20PM] Bucaramanga Vs. Pereira
