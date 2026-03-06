Hable con elPrograma

06 mar 2026 Actualizado 03:47

Liga Colombiana

Liga colombiana 2026-I: Así quedaron las posiciones tras empate del Junior en casa con Alianza

Internacional se mantiene en lo más alto de la tabla.

Junior y Alianza empataron en el estadio Romelio Martínez.

La Liga colombiana 2026-I superó la mitad de su fase regular, llegando a la fecha 10 del campeonato. La jornada comenzó en Bogotá con el duelo entre Fortaleza y Jaguares, disputado en el estadio de Techo y se extenderá hasta el próximo martes.

Fortaleza 2-1 Jaguares

Fortaleza se impuso 2-1 a Jaguares de Córdoba en el estadio Metropolitano de Techo. El equipo visitante se adelantó con Andrés Rentería, a los 49 minutos; el local remontó por intermedio de Andrés Arroyo, a los 58 minutos, y Juan Sebastián Herrera, al minuto 86. Los de Montería terminaron con 10 tras la expulsión de Yan Mosquera.

Junior 1-1 Alianza FC

En el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, Junior empató 1-1 con Alianza FC. Los locales se adelantaron con gol de Cristian Barrios a los 31 minutos; la visita igualó al minuto 63 con un penalti de Carlos Lucumí.

Tabla de posiciones de la Liga 2026-I

Partidos de la fecha 10

Viernes 6 de marzo

[8:30PM] Cali Vs. Once Caldas

Sábado 7 de marzo

[4:00PM] Águilas Doradas Vs. Nacional

Lunes 8 de marzo

[6:20PM] Millonarios Vs. Cúcuta

[8:30PM] Pasto Vs. América

Martes 10 de marzo

[6:20PM] Bucaramanga Vs. Pereira

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

