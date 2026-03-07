🔴Sigue acá Deportivo Cali vs. Once Caldas por la liga colombiana

El partido se juega en el estadio Palmaseca por la décima jornada del campeonato.

Deportivo Cali recibe a Once Caldas en la décima jornada de la liga colombiana en el estadio Palmaseca con el objetivo de volver a sumar de tres puntos, algo que no logra hace dos jornadas en las que solo ha podido empatar.

Después del triunfo que obtuvo ante Atlético Nacional, el equipo de Alberto Gamero igualó ante Atlético Bucaramanga y Fortaleza. Ahora tiene un duro reto, pues enfrentará a un equipo que viene en ascenso en el campeonato.

El Once Caldas es cuarto con 16 puntos. El equipo de Hernán Darío Herrera lleva dos partidos sin perder y, con su goleador, Dayro Moreno muestra avances futbolísticos en cada jornada, esta vez tendrá una oportunidad más para probarlo.

A pesar de no tener regularidad, el Deportivo Cali está a solo dos puntos del octavo lugar, que actualmente ocupa Bucaramanga, con 12 puntos.

