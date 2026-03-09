EN VIVO | Millonarios vs. Cúcuta: Siga acá el partido de la jornada 10 de la Liga Colombiana

Millonarios y Cúcuta se mediran en la fecha 10 de la liga colombiana en donde el Embajador viene con un ambion animico fuerte luego de clasificar a Cop Sudamericana tras vencer 3-1 a Atlético Nacional en la ciudad de Medellín.

Con la clasificación asegurada y al menos seis partidos internacionales por delante en la Copa Sudamericana, el técnico Fabián Bustos sabe que su equipo debe sumar la mayor cantidad de puntos posible en la liga durante este mes, antes del inicio de la fase de grupos, momento en el que inevitablemente tendrá que comenzar a rotar la nómina.

Millonarios y Cúcuta Deportivo se han enfrentado en 183 partidos de liga, con un claro dominio del conjunto embajador. Los Embajadores registran 99 victorias, frente a 35 triunfos del equipo Motilón y 49 empates.

La superioridad de Millonarios es aún mayor jugando en Bogotá. En 91 partidos como local, el cuadro embajador suma 71 victorias y 17 empates, mientras que Cúcuta solo ha logrado tres triunfos en la capital. La última victoria del equipo nortesantandereano en Bogotá fue el 17 de mayo de 1992, cuando se impuso 2-3, lo que significa que han pasado más de tres décadas desde su último festejo allí.

Esta es la delegación arbitral

El vallecaucano Luis Delgado será el árbitro de Millonarios vs Cúcuta. Para Millonarios, el del lunes será el décimo partido oficial con el arbitraje de Luis Delgado en la historia, el primero frente al Cúcuta y el séptimo en condición de local.

Central: Luis Delgado (Valle)

Asistente 1: Javier Patiño (Meta)

Asistente 2: Fabián Orozco (Arauca)

Emergente: Juan Holguín (Bogotá)

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar)

AVAR: Carlos Díaz (Casanare)

Convocados de Millonarios

Convocados de Cúcuta

