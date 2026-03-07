🔴Águilas Doradas vs. Nacional: un duelo clave por los puestos de cuadrangulares

Águilas Doradas recibirá a Atlético Nacional en un partido importante en la lucha por los puestos de cuadrangulares del Apertura 2026. El conjunto de Rionegro llega ligeramente mejor ubicado en la tabla, aunque necesita mayor regularidad para mantenerse en la pelea por el top ocho.

El equipo dorado ha tenido una campaña irregular, con tres victorias, tres empates y dos derrotas. En su último partido igualó 0-0 ante Inter Bogotá, resultado que le permitió sumar ante el líder del torneo, pero que también evidenció dificultades para marcar.

Atlético Nacional, por su parte, ocupa la sexta posición y todavía tiene margen para escalar gracias a los partidos pendientes. Sin embargo, el equipo atraviesa un momento complicado tras caer en liga ante Tolima y perder a mitad de semana frente a Millonarios en la Copa Sudamericana.

En lo individual, Jorge Rivaldo ha sido el goleador de Águilas con cinco tantos, mientras que Alfredo Morelos ha sido determinante para Nacional, ya que sus goles han coincidido con varias victorias del equipo.

Para este encuentro, Águilas contará con plantilla completa, mientras que Nacional tendrá la baja del suspendido Eduard Bello.

