🔴 EN VIVO Fortaleza vs. Jaguares: duelo directo por acercarse a los Cuadrangulares

Fortaleza CIEF recibirá a Jaguares de Córdoba en un choque entre dos equipos que necesitan regularidad para no perder terreno en la tabla.

Fortaleza llega tras empatar 1-1 en su visita al Deportivo Cali, resultado que dejó sensasiones mixtas: volvió a encajar un gol temprano, pero reaccionó para salvar un punto. Con solo una victoria desde la jornada inaugural, el equipo capitalino está fuera de los puestos de Cuadrangulares, aunque la diferencia es corta. Su Fortaleza ha estado en casa, donde ha sumado ocho de sus once puntos.

Por su parte Jaguares atraviesa un momento más complicado. Viene de caer 3-0 fente América de Cali y 2-0 frente a Junior de Barranquilla, resultados que evidencian dificultades ofensivas , donde apenas ha marcado un gol en el torneo. Una nueva derrota podría acentuar su mala racha lejos de casa.

En el historial reciente, Jaguares domina en victorias totales, pero Fortaleza ganó los dos enfrentamientos más recientes, lo que añade un condimento especial al duelo. Andrés Arroyo, goleador local con cuatro tantos, y Andrés Rentería, determinante en las victorias felinas, aparecen como los nombres a seguir en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en el campeonato.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido: