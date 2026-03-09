🔴EN VIVO Deportivo Pasto vs. América de Cali: duelo clave en la parte alta

El conjunto nariñense llega motivado tras imponerse 3-2 ante Cúcuta Deportivo, resultado que le permitió alcanzar cinco victorias en el campeonato y mantenerse entre los mejores del certamen. Además, el equipo ha mostrado solidez en casa, donde no ha perdido en lo que va del torneo y ha convertido su estadio en un escenario difícil para los rivales.

Por su parte, el América también atraviesa un buen presente. El equipo caleño suma dos triunfos consecutivos en liga frente a Jaguares de Córdoba y Alianza FC, además de haber logrado su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras superar a Atlético Bucaramanga. Su principal fortaleza ha sido la defensa, ya que es uno de los equipos que menos goles ha recibido en el campeonato.

En el frente ofensivo, las miradas estarán puestas en Andrey Estupiñán, referente de ataque del Pasto con seis goles y dos asistencias, y en Yeison Guzmán, quien lidera la generación ofensiva del conjunto escarlata. Ambos jugadores llegan en gran forma tras participar directamente en goles durante la jornada anterior.

Con dos equipos en buen momento y sin bajas confirmadas, el partido promete ser uno de los más disputados de la fecha en el fútbol colombiano.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido: