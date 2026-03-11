🔴 EN VIVO: Junior Vs. Nacional, siga acá el partidazo pendiente por la fecha 3 de la Liga
Ambos equipos se encuentran al interior del grupo de los ocho mejores.
Junior recibe a Atlético Nacional en el estadio Romelio Martínez, en juego pendiente por la fecha 3 de la Liga colombiana. El partido enfrenta a dos equipos que actualmente se encuentran al interior del grupo de los ocho mejores.
El equipo barranquillero llega a este compromiso con 16 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y tres derrotas. Una victoria en casa le permitiría superar la línea de su rival de turno.
Nacional, por su parte, tiene dos partidos menos, y cuenta con 19 unidades, producto de seis victorias y dos derrotas. Los antioqueños se sacudieron de la eliminación de Copa Sudamericana ante Millonarios, derrotando como visitantes a Águilas Doradas.
Siga acá la transmisión del partido
Siga el minuto a minuto del juego Junior Vs. Nacional
Nicolás Rodríguez (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Juan Ríos (Junior).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento