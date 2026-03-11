🔴 EN VIVO: Junior Vs. Nacional, siga acá el partidazo pendiente por la fecha 3 de la Liga

Junior y Nacional se enfrentan en juego pendiente de la fecha 3 / Colprensa.

Ambos equipos se encuentran al interior del grupo de los ocho mejores.

Junior recibe a Atlético Nacional en el estadio Romelio Martínez, en juego pendiente por la fecha 3 de la Liga colombiana. El partido enfrenta a dos equipos que actualmente se encuentran al interior del grupo de los ocho mejores.

El equipo barranquillero llega a este compromiso con 16 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y tres derrotas. Una victoria en casa le permitiría superar la línea de su rival de turno.

Nacional, por su parte, tiene dos partidos menos, y cuenta con 19 unidades, producto de seis victorias y dos derrotas. Los antioqueños se sacudieron de la eliminación de Copa Sudamericana ante Millonarios, derrotando como visitantes a Águilas Doradas.

Siga el minuto a minuto del juego Junior Vs. Nacional