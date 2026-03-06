🔴Sigue en directo Junior vs. Alianza por la Liga colombiana

El partido por la décima jornada se jugará en el estadio Romelio Martínez.

Junior recibe a Alianza FC con la expectativa de volver a ganar luego de su triunfo ante Jaguares en la novena fecha del campeonato. El equipo de Alfredo Arias aún no encuentra la regularidad, pero sigue en los puestos altos de la tabla de clasificación.

Por su parte, Alianza vive una situación opuesta a la de su rival. En la jornada anterior fue goleado por América de Cali y no tiene ni una sola victoria tras nueve partidos disputados y ha sufrido cinco derrotas.

Su entrenador, Camilo Ayala, espera hacer un buen compromiso ante uno de sus colegas más experimentados y darle la pelea a un Junior que, en el papel, tendría que quedarse con una victoria cómoda.

El partido es válido por la décima fecha de la liga colombiana y se juega en el estadio Romelio Martínez.

