Condenan a más de 27 años de prisión al responsable del homicidio del sacerdote Darío Valencia

Pereira

El Juzgado Sexto Penal de Conocimiento de Pereira condenó a 27 años y nueve días de prisión a Julián Eduardo Cifuentes Gómez, confeso asesino del sacerdote Darío Valencia Uribe.

La sentencia se conoció luego de que el implicado aceptara su responsabilidad gracias al trabajo liderado por el fiscal cuarto especializado, Andrés González Tamayo, lo que generó una rebaja del 40 % en la pena de Cifuentes Gómez.

El presbítero, que se desempeñaba como párroco de la iglesia María Auxiliadora en Pereira, fue reportado como desaparecido en abril de 2024, luego de sostener un encuentro con Cifuentes Gómez. Desde ese momento, las autoridades iniciaron una intensa búsqueda para establecer su paradero.

Días después de su desaparición, la camioneta del sacerdote fue encontrada abandonada en un parqueadero público del municipio de Viterbo, Caldas. En el vehículo se hallaron rastros de sangre y un impacto de arma de fuego en el tablero, elementos que orientaron las primeras hipótesis investigativas.

Mientras avanzaban las indagaciones, el principal sospechoso salió del país. El 30 de abril de 2024, Cifuentes Gómez fue retenido por autoridades en Francia. Durante varios meses guardó silencio y no reveló información sobre el paradero del sacerdote.

Solo hasta septiembre de 2025, durante una diligencia judicial en presencia de funcionarios enviados desde Pereira, el procesado confesó el crimen y entregó las coordenadas donde había dejado el cuerpo.

Con esa información, unidades de la Policía y del CTI de la Fiscalía realizaron labores de búsqueda que permitieron encontrar los restos del sacerdote en una zona boscosa del municipio de Belalcázar, en Caldas, confirmando el desenlace del caso.

Posteriormente, el 20 de noviembre de 2025, Cifuentes Gómez fue extraditado a Colombia, donde quedó a disposición de la justicia para enfrentar el proceso penal por el homicidio.

Tras el desarrollo del juicio, el Juzgado Sexto Penal de Conocimiento de Pereira emitió la sentencia condenatoria decisión que pone fin al proceso judicial por uno de los crímenes que más impactó a la comunidad de Risaralda y el Eje Cafetero en los últimos años.

