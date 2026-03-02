En Cauca un policía fue apartado de su cargo por un procedimiento donde murió un joven

Los hechos se registraron en el barrio Santa Elena de Puerto Tejada, Cauca. Crédito: Suministrada.

Puerto Tejada - Cauca

Un uniformado de la Policía Nacional fue apartado de su cargo por su presunta implicación en el asesinato de un joven con arma de fuego en Puerto Tejada, Cauca; las comunidades exigen investigaciones exhaustivas y justicia.

Los hechos se registraron en el barrio Santa Elena de esta localidad nortecaucana, donde perdió la vida el joven identificado como Kevin Olave Paz.

El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez lamentó la situación y señaló que una patrulla acudió al lugar ante un llamado por supuestas detonaciones.

“Según el reporte preliminar, al llegar observaron a varios sujetos y uno de ellos emprendió la huida; el uniformado manifestó haber visto en su poder un arma de fuego y realizó disparos en el marco del procedimiento. El ciudadano resultó herido y posteriormente falleció”, dijo el ministro.

El CTI realizó los actos urgentes y practicó las pruebas técnicas y forenses.

Al respecto, la alcaldesa de Puerto Tejada, Adiela Salazar manifestó que es sorprendente para la comunidad que un joven, reconocido como de bien y trabajador, muera en un procedimiento de retina de la Policía.

“Hemos pedido a la Fiscalía, que asumió la investigación, que esclarezca de la manera más rápida lo que aconteció con los testimonios de los otros jóvenes y de los policías que estaban en el sitio cuando se realizó el procedimiento”, dijo.

Los dos funcionarios enviaron un mensaje de solidaridad a la familia del fallecido en estos difíciles momentos.

La Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos institucionales, procedió a retirar del cargo al funcionario presuntamente implicado en los hechos.

La comunidad y la institucionalidad exigieron a las autoridades competentes realizar una investigación con rigor, transparencia y celeridad para determinar las responsabilidades a las que haya lugar.