Asesinan a reconocido líder social y político en el norte del Cauca

Miranda, Cauca

Indepaz reportó el asesinato de Andrés Giovanni Rodríguez Burgos, reconocido líder social y político, en el municipio de Miranda, norte del Cauca.

El ataque se registró en una estación de servicio de esta localidad, hasta donde llegó un hombre armado y le disparó, causándole la muerte en el lugar mientras adelantaba su jornada laboral.

Andrés Rodríguez Burgos era un reconocido dirigente político, perteneciente al partido Cambio Radical, y había sido candidato al Concejo de Miranda en las elecciones de 2023 por el movimiento Alianza Democrática.

La Alcaldía de Miranda rechazó el hecho violento y expresó su solidaridad con la familia y allegados de la víctima.

“Lamentamos profundamente este acto que enluta a nuestro municipio. Expresamos nuestras condolencias y acompañamos en este difícil momento a sus seres queridos”, señaló la administración municipal.

Por su parte, Leonardo González, coordinador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), indicó que “ya la Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana electoral 013 de 2025, que incluye al municipio de Miranda con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo para la población”.

El directivo agregó que existe “un reacomodo de actores armados en el norte del Cauca con un impacto profundo en la vida cotidiana de Miranda y otros municipios vecinos, incluidas restricciones de movilidad y control social”.

Con el homicidio de Andrés Giovanni Rodríguez Burgos, ya son 27 los líderes y lideresas sociales asesinados en el país en lo corrido del año 2026 y el cuarto caso registrado en el departamento del Cauca.

Las autoridades encendieron las alarmas por el aumento de asesinatos de líderes sociales en la región y aseguraron que avanzan las investigaciones para esclarecer las causas y los responsables del crimen.