En Magangué- Bolívar hombre fue judicializado por presunto asesinato a su mujer

Elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 19 años, señalado de haber asesinado a su compañera sentimental en Magangué.

Los hechos que presuntamente lo involucran acontecieron el pasado 16 de febrero en una vivienda, ubicada en el barrio Versalles. Se cree que allí el procesado le disparó a su pareja, de 20 años, a quien le causó una herida en la cabeza.

Según la investigación, posterior al ataque, el hombre la trasladó hasta un centro asistencial donde la víctima falleció por la gravedad de la lesión.

El hombre no aceptó su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, imputado por una fiscal de la Seccional Bolívar. El juez del caso emitió una orden de captura contra el procesado, quien deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.