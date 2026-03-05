Fue condenado a 44 años un hombre que asfixió hasta la muerte a una bebé de 21 meses en Pereira

Pereira

Un juzgado de Pereira sentenció a 44 años y 24 días de prisión a un hombre de 21 años que asfixió a una bebé de tan solo 21 meses de edad hasta causarle la muerte. El fallo, que ya quedó en firme, lo declara responsable de homicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada.

Los hechos ocurrieron el 14 de enero de 2022 en la vivienda que compartía el hoy condenado con la mamá de la menor en Pereira. Tras la muerte de la bebé, el hombre intentó hacer pasar lo ocurrido como un accidente, dijo que la niña simplemente había dejado de respirar.

Sin embargo, el dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal reveló la verdad, la causa de la muerte fue sofocación por obstrucción de vía aérea externa, es decir, la asfixiaron. Además, el cuerpo de la pequeña presentaba laceraciones, hematomas y lesiones en varias partes, evidencia de que la violencia no fue un hecho aislado.

La investigación reveló que el horror en esa casa no empezó ni terminó con la bebé. La madre de la niña también había sido víctima de un ciclo sistemático de violencia a manos del mismo hombre. En distintas ocasiones la tomó del cuello, la golpeó repetidamente, la mordió con violencia y en enero de 2022 —el mismo mes en que murió la menor— la lanzó al suelo con tanta fuerza que la mujer perdió el conocimiento.

Esto fue lo que dijo el Fiscal del caso:

“Tenemos que la conducta ejecutada por el ciudadanos contrario al ordenamiento jurídico, se lesionó sin justa causa el bien jurídico, la vida, la integridad personal y la familia, protección que se ampara por el ordenamiento jurídico, por ser el derecho universal del ser humano por excelencia, el derecho fundamental por naturaleza, base y sustento de los demás derechos, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia; se cegó una vida sin justa causa para ello y fue la vida de una menor de edad, se atentó y dañó sin justa causa la convivencia en familia, junto con el mal ejemplo que se dio a los niños al ver las agresiones sufridas por su mamá, su hermanita.”

El hombre fue capturado en mayo de 2022 y desde entonces no ha salido de prisión. Con la sentencia ya en firme, allí permanecerá cumpliendo los más de 44 años que le impuso la justicia colombiana.