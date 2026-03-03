Judicializados dos hombres en Cartagena por presunto homicidio en barrio La María

Fiscales de la Seccional Bolívar judicializaron a Jhonel Felipe Díaz Flórez, de 21 años, y a un adolescente de 17, como presuntos implicados en un asesinato ocurrido el pasado 23 de febrero en Cartagena (Bolívar).

Los hechos investigados se registraron en el barrio La María a donde habría llegado el menor de edad con el aparente propósito de disparar contra un hombre que departía en un establecimiento público. La víctima, de 28 años, fue trasladada a un centro asistencial donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Consta en el proceso que luego del crimen el joven habría huido en una motocicleta, presuntamente conducida por Díaz Flórez. Uniformados de la Policía Nacional interceptaron a los señalados agresores en el barrio Boston, y materializaron la captura de Díaz Flórez, y la aprehensión del adolescente.

Las dos personas fueron imputadas como posibles responsables de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos. A Díaz Flórez le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El adolescente deberá cumplir con una medida de internamiento preventivo en un centro de reclusión para menores.