Grave acusación de Jorman Campuzano contra Rodrigo Contreras, tras Nacional vs Millonarios de Copa

Atlético Nacional vivió el desastre de su año deportivo en la noche del miércoles 5 de marzo, luego de quedar eliminado en fase previa de la Copa Sudamericana 2026. A pesar de haber oficiado como local en el Atanasio Girardot y tener una plantilla superior a la de su rival, el cuadro antioqueño cayó por 1-3 con Millonarios, su eterno rival.

La eliminación puso en evidencia el bajo nivel de algunas figuras del plantel y puso más que nunca en entredicho la continuidad de Diego Arias como entrenador del equipo. Ahora, al cuadro verdolaga solo le restan los torneos nacionales para tratar de salvar un año que luce complicado.

ASÍ FUE LA DERROTA DE NACIONAL ANTE MILLONARIOS EN FASE PREVIA DE COPA SUDAMERICANA

Grave acusación de Jorman Campuzano contra Rodrigo Contreras

Finalizado el encuentro, los jugadores de Atlético Nacional pasaron por zona mixta dando sus sensaciones del partido. Jorman Campuzano, por ejemplo, aceptó que Rodrigo Contreras fue la figura del partido, pero también lo criticó fuertemente por haber “insultado a la gente”.

“Como se lo dije en la cancha, es un buen jugador, pero le dije también que dejara de estar insultado a la gente, porque es una falta de respeto”, empezó advirtiendo el futbolista cesarense, refiriéndose a la celebración de su segundo tanto, justo cuando se armó una trifulca que pudo terminar en la expulsión de David Ospina.

Y complementó respecto a las virtudes del argentino: “Es un buen jugador. Venía de lesión, pero para que fuera figura, los defensas de ellos también hicieron algo, si no estuviéramos hablando de otro partido”.

Finalmente, le pidió a la hinchada “que estemos unidos” para poder sacar adelante una situación tan compleja.

