Millonarios a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: fecha del sorteo y posibles rivales

Millonarios se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, luego de vencer en el Atanasio Girardot a Atlético Nacional por 1-3. Brillante presentación del cuadro bogotano, que tuvo en Rodrigo Contreras a su gran figura.

Precisamente, el delantero argentino abrió la cuenta sobre los 21 minutos con una anotación digna de Puskás: remate desde atrás de la mitad de la cancha que terminó colgando al guardameta David Ospina. Ahora bien, al 28′ lo empató Nicolás Rodríguez con un bomabzo dentro del área, pero sobre los 41′ llegó nuevamente la ventaja azul con un penalti convertido por Leonardo Castro.

La sentencia la puso el mismo Contreras al capturar un rechace de la defensa visitante, ganarle en velocidad a su marcador y definir con sutileza al palo de Ospina. Doblete y premio a la figura del encuentro, además de sellar la clasificación albiazul a la fase de grupos.

Fecha del sorteo y posibles rivales de Millonarios en Copa Sudamericana

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo el jueves 19 de marzo, a partir de las 6 de la tarde (Hora colombiana). Millonarios representará a Colombia, el segundo clasificado saldrá del duelo entre América de Cali y Atlético Bucaramanga.

En cuanto a los posibles rivales del azul, es preciso recordar que únicamente Brasil y Argentina tienen equipos fijos en fase de grupos, mientras que los demás países tienen un par duelos entre sí para dejar a dos clasificados. En este orden de ideas, estos son los equipos ya en siguiente fase:

Brasil: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama.

Argentina: River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

Bolivia: Independiente Petrolero y Blooming.

Chile: Palestino y Audax Italiano.