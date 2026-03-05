¿Cuánto dinero ganó Millonarios por clasificar a la fase de grupos en Copa Sudamericana? / Colprensa

Millonarios sigue celebrando la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro bogotano sacó adelante un partido durísimo ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y regresó a un torneo que no disputaba desde 2023.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO NACIONAL VS MILLONARIOS EN FASE PREVIA DE COPA SUDAMERICANA

Rodrigo Contreras fue la gran figura de la noche en la capital antioqueña. Se encargó de abrir la cuenta a los 21 minutos de partdo, luego de un excepcional remate desde más atrás de mitad de cancha, el cual terminó colgando a David Ospina; cerró el triunfo al 75′, luego de comandar una contra a pura velocidad y definir al borde del área con sutileza absoluta.

Merecida victoria por 1-3 que lo mete de lleno en la siguiente instancia de la Copa. Es preciso recordar que el sorteo de los grupos se llevará a cabo el jueves 19 de marzo y la fase de grupos dará comienzo en la semana del 7 de abril.

¿Cuánto dinero ganó Millonarios por clasificar a la fase de grupos en Copa Sudamericana?

Según se estipula en el reglamento de la Conmebol, Millonarios recibió más de un millón de dólares por haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Le puede interesar: Rodrigo Contreras y su gol a David Ospina: “Sabía que cuando pudiera, solo tenía que pegarle de mitad de cancha”

En principio se hizo con 250 mil dólares por haber disputado la fase previa y la victoria en el Atanasio Girardot le permitió percibir 900 mil dólarea adicionales, lo que equivale a un total de 1′150.000 dólares en ganancias.

Dicha cifra podría aumentar en la siguiente ronda, teniendo en cuenta que por cada partido ganado, el bono económico que otorga la competición es de 115 mil dólares.

Lea también acá: Fabián Bustos llenó de elogios a Rodrigo Contreras: “Es un animal... Hizo un partidazo”