¿Clásico bogotano en Sudamericana? A la fecha, así están los cruces en los playoffs de la Copa

Millonarios Vs. Santa Fe, el clásico bogotano que podría darse en playoffs de Copa Sudamericana. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

La próxima semana concluirán las fases de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. De los seis equipos colombianos en competencia, solo Junior se encuentra eliminado en Libertadores; no obstante, aún tiene chances de recaer en Sudamericana.

Vale la pena recordar que, desde el campeonato pasado, el formato de ambos torneos tuvo un cambio, integrando ambas competencias en un playoff de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cómo funciona?

Los clubes que terminen segundos de sus respectivos grupos en Copa Sudamericana accederán a este playoffs, únicamente los primeros accederán directamente a los octavos de final. Actualmente, tanto Millonarios como América, representantes del país, marchan en dicha posición.

Entretanto, los equipos que finalicen terceros en sus grupos de Copa Libertadores, recaerán en estos playoffs, enfrentándose con los equipos que ya estaban en la competencia. Los enfrentamientos de esta instancia se definirán dependiendo la posición de los equipos al final de la fase de grupos.

Para ello, se realiza una tabla general con los segundos de la Copa Sudamericana y los terceros de la Copa Libertadores. Los duelos ya se encuentran establecidos en el reglamento de Conmebol, donde el mejor segundo se enfrentará al mejor tercero y así sucesivamente.

Libertadores

17) U. Católica: 7 (+1)

18) Estudiantes: 6 (0)

19) Sporting Cristal: 6 (-1)

20) Universidad Central: 6 (-5)

21) Lanús: 6 (-5)

22) Universitario: 5 (-1)

23) Santa Fe: 5 (-2)

24) Fluminense: 5 (-2)

Sudamericana

9) Gremio: 10

10) Caracas: 8 (+2)

11) Millonarios: 8 (+1)

12) América: 8 (+1)

13) Bragantino: 7 (+5)

14) Vasco Da Gama: 7 (+1)

15) Cuenca: 6 (-1)

16) Puerto Cabello: 6 (-2)

Playoff de octavos de final (a la fecha)

Gremio Vs. Fluminense

Caracas Vs. Santa Fe

Millonarios Vs. Universitario

América Vs. Lanús

Bragantino Vs. Universidad Central

Vasco Da Gama Vs. Sporting Cristal

Deportivo Cuenca Vs. Estudiantes

Puerto Cabello Vs. Universidad Católica

¿Podría darse un clásico bogotano?

Santa Fe conserva chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores; no obstante, por ahora es tercero del Grupo E. De hecho, antes de que se complementará la quinta fecha de la Copa, el clásico bogotano se estaba presentando.

Millonarios, que aún podría clasificar primero del Grupo C de la Copa Sudamericana, es el tercer mejor segundo del certamen; por su parte, Santa Fe es el segundo peor tercero, por lo que, de mantenerse está tendencia, el clásico capitalino podría repetirse en Sudamericana.