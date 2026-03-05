¿Debió ser expulsado David Ospina tras agredir a Rodrigo Contreras? Polémica acción en Sudamericana

Atlético Nacional cayó eliminado de la Copa Sudamericana luego de ser derrotado 3-1 en el Atansio Girardot por Millonarios. El equipo Antioqueño se queda sin jugar torneo internacional durante esté 2026 y solo le quedará pelear por las dos ligas del año y la Copa Colombia.

Atlético Nacional pierde además el invicto como local de quince partidos en torneos oficiales, racha que se mantenía desde el 13 de septiembre de 2025, cuando fue derrotado 3-0 por Atlético Bucaramanga en la Liga colombiana.

Uno de los momentos más tensos del compromiso se presentó al minuto 75′, luego de que el delantero argentino Rodrigo Contreras marcara el tercer gol azul para sentenciar el 3-1 a favor del equipo capitalino. En la celebración, el atacante corrió hacia las cámaras, señaló el escudo de Millonarios y miró al cielo, gesto que generó la reacción inmediata del arquero David Ospina.

El guardameta del conjunto antioqueño se acercó de forma efusiva al delantero argentino para recriminarle la celebración, lo que provocó un breve cruce entre ambos jugadores. Ante la situación, el juez central intervino rápidamente para evitar que la discusión pasará a mayores y decidió sancionar con tarjeta amarilla a Ospina por su reacción.

El episodio quedó como una de las postales más calientes del partido, en una noche en la que Millonarios no solo consiguió el resultado que necesitaba, sino que también puso fin a una larga racha de imbatibilidad del cuadro verdolaga.

Vea acá la reacción de David Ospina

Rodrigo Contreras habló de lo sucedio con Ospina

El delantero de Millonarios FC, Rodrigo Contreras, se refirió en zona mixta al cruce que tuvo con el arquero de Atlético Nacional, David Ospina, tras su celebración en el tercer gol del compromiso. El atacante argentino aclaró que en ningún momento buscó provocar a la hinchada rival ni generar polémica con su festejo.

“No hablé con él (Ospina). Me imagino que pensó que yo se lo estaba dedicando a la gente, pero como dije, yo no soy una persona que se maneje de esa manera. Tengo respeto por mis colegas y también por la gente del equipo rival, porque creo que hay que ser así, respetuoso. A mí no me gusta que me lo hagan, así que tampoco lo hago”, explicó el delantero.

Contreras también reveló el verdadero significado de su celebración, asegurando que el gesto estaba dedicado a su familia. “El festejo era para mi hijo. Siempre celebro de esa manera, mirando hacia arriba y dedicándoselo a él. Si alguien se sintió ofendido, pido disculpas; no fue con esa intención. No me manejo de esa manera”.

Vea acá las declaraciones de Rodrigo Contreras