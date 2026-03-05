Contreras y su gol a Ospina: “Sabía que cuando pudiera, solo tenía que pegarle de mitad de cancha”

Tras la victoria 3-1 ante Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, uno de los protagonistas del triunfo de Millonarios compartió sus sensaciones tras el compromiso.

“Feliz porque el equipo ganó, pasamos a fase de grupos y esto es un envión anímico para lo que se viene de ahora en adelante”, aseguró el Rodrigo Contreras, destacando la importancia del resultado no solo en lo deportivo, sino también en lo emocional para afrontar lo que resta de la temporada.

Además, reveló que el tanto convertido tuvo una preparación previa, especialmente al enfrentar a un arquero David Ospina:

“Lo había intentado en el torneo, venía hablando con mi familia, amigos míos y era lo único que me faltaba, un gol de mitad de cancha y cuando empezó el partido vi que se adelantaba bastante porque juega bien con los pies, sabía que cuando podía solo tenía que pegarle de mitad de cancha, por suerte fue un lindo gol y contento por el gol para ayudar al equipo” Concluyo Rodrigo Contreras.

El atacante dejó claro que, más allá del golazo, lo más importante fue el objetivo colectivo: avanzar de ronda y darle una alegría a la hinchada embajadora en una noche clave en Medellín.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios volverá a la acción el lunes 9 de marzo a las 6:20 p.m., cuando reciba a Cúcuta Deportivo en el Estadio El Campín.