Rodrigo Contreras tras penal errado: Quiero pedirle perdón a la hinchada, no le pude dar una alegría

Millonarios dejó pasar un triunfo clave en su visita a Sao Paulo en el estadio Morumbi, por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. El equipo bogotano tuvo un penalti a favor en los últimos, con el que se hubiera podido quedar con la victoria, el cual dilapidó Rodrigo Contreras, enviando la pelota por encima del travesaño y terminando el juego empatado 1-1.

Al final del encuentro, durante la zona mixta, Contreras dialogó con los medios de comunicación presentes, ofreciendo disculpas a los aficionados por su penalti errado, y pensando en lo que será el duelo del próximo martes ante O’Higgins en El Campín.

“En lo personal, muy triste, con mucho dolor. Es la primera vez que me pasa errar un penal así a último momento, era para ganar el partido y hacer que todo el esfuerzo del equipo valiera la pena. Ya le ofrecí disculpas a mis compañeros, me tocó errar a mí, en otro momento me tocó hacerlo hoy me tocó errar. Seguir, que ahora el martes tenemos una revancha en casa”, comentó inicialmente sobre su fallo.

Contreras añadió: “Mi forma de jugar es siempre la misma. Puedo jugar bien o mal, pero siempre voy a dar todo por mi equipo y por mis compañeros, por esta camiseta que me toca representar hoy. Me toca errar el penal a mí, me voy muy triste, muy bajoneado, ojalá que pueda levantar lo más rápido posible, porque mi equipo me necesita. El martes tenemos un partido de local con otra gente, pedirle que nos apoyen y acompañen como lo hacen hoy, como lo hacen siempre, el apoyo de ellos es muy importante para clasificar a la próxima ronda”.

Y concluyó con un mensaje para los hinchas, de cara al encuentro del martes: “Ellos con la altura les va a jugar un poco en contra, tenemos que aprovechar ese punto a favor que tenemos nosotros. También tenemos nuestra gente, que se hace sentir a todo lado que van. Buscar el partido de principio a fin. Darle una alegría a la gente que se lo merecen, nos han acompañado todo el semestre, jugando de local o de visitante. Quiero pedirles perdón, porque me tocó errar y no les pude dar una alegría como ellos se lo merecen”.