Ignacio Ithurralde tras triunfo sobre O’Higgins: “Muy contento por darle esta mano a Millonarios”

El uruguayo Ignacio Ithurralde, exjugador y hoy director técnico de Boston River, dialogó con el MorninGol de AS Radio. El entrenador se refirió a su más reciente triunfo sobre O’Higgins y expresó su cariño por Millonarios.

El uruguayo se desempeñaba como defensor y fue campeón con el equipo bogotano de la Liga en el año 2012, lo cual le alcanzó para ganarse el cariño de la afición. Los hinchas azules le expresaron su agradecimiento por el triunfo de su equipo, lo cual dejó a Millonarios en la segunda posición del Grupo C.

Sobre esta victoria y las muestras de cariño de la afición Embajadora, Ithurralde expresó su alegría y reitero su cariño mutuo por la institución capitalina.

“Muy contento, sobre todo del trabajo que hizo el equipo y de ir encontrando ese equipo que queremos, y obviamente por darle esta mano a Millonarios, el cariño por la institución, el país y la ciudad está”, mencionó inicialmente.

Al respecto, Ithurralde agregó: “Lo dije cuando fuimos para allá en las entrevistas que hice, que tuve dos años muy lindos de mi vida, tengo una hija que es rola. Cuando me tocó Millonarios en el grupo la expectativa era muy linda, no solo de volver al país, sino de encontrarme con mucha gente querida. Así que bienvenida sea la ayuda y la manito que pudimos darle a Millonarios y al profe Bustos para ayudarle a clasificar”.

Haciendo un balance del desempeño de sus dirigidos en el certamen, comentó: “Se nos ha hecho muy difícil enfocarnos en lo que es la Copa Sudamericana. Yo tengo el dato real (valor de las nóminas), cuando nos encontramos con gente querida y nos estamos formando y creciendo, hablamos sobre las gestiones y las formas de trabajar”.

Y concluyó, refiriéndose a la diferencia económica entre Millonarios y Boston River: “El número es 40 veces, el presupuesto de Millonarios es 40 veces más grande que el de Boston River”.