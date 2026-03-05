Rodrigo Contreras por el Premio Puskás: vea su gol en Nacional vs Millonarios por Copa Sudamericana / Jaiver Nieto

Millonarios se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, luego de haber derrotado con un contundente 1-3 al Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

REVIVA ACÁ LA CLASIFICACIÓN DE MILLONARIOS AL VENCER A NACIONAL EN COPA SUDAMERICANA

Aunque el cuadro albiazul destacó por su solidez defensiva y orden táctico, la brillantez de la noche llegó por cuenta de Rodrigo Contreras. El delantero argentino, que por cierto llegó como refuerzo para este año, figuró como nadie en la capital antioqueña al marcar un doblete.

Contreras marcó el primer y tercer tanto albiazul en la noche antioqueña, anotaciones que silenciaron a las miles de almas verdolagas presentes en el escenario deportivo. La otra alegría visitante estuvo a cargo del goleador Leonardo Castro.

Rodrigo Contreras va por el Premio Puskás

Aunque las dos anotaciones de Rodrigo Contreras fueron de gran factura, la primera de ellas es digna merecedora de un Premio Puskás, galardón que cada temporada otorga la FIFA al mejor gol del año.

La situación se produjo a los 21 minutos, cuando el delantero nacido en Tucumán fue al choque con William Tesillo en un balón dividido. Mientras que el zaguero central quedó tendido sobre el césped pidiendo falta, Contreras se levantó rápidamente y desde antes de mitad de cancha soltó un zurdazo excepcional, que terminó colgando a un adelantado David Ospina.

Vea el gol de Rodrigo Contreras en Nacional vs Millonarios

Sobre la espectacular anotación, Contreras dio la clave: “Cuando empezó el partido, vi que Ospina se adelantaba bastante porque juega bien con los pies. Sabía que cuando pudiera, solo tenía que pegarle de mitad de cancha. Por suerte fue un lindo gol y contento por el gol para ayudar al equipo”.

“Lo había intentado en el torneo, venía hablando con mi familia, amigos míos y era lo único que me faltaba: un gol de mitad de cancha“, concluyó.

Se trata de la quinta anotación del atacante de 30 años en ocho partidos disputados a lo largo del 2026. Balance más que positivo en este inicio de temporada.