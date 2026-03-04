EN VIVO|Atlético Nacional vs. Millonarios: Siga la transmisión del partido

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan en el partido clave por Copa Sudamericana. Duelo único de la fase preliminar de la Conmebol Sudamericana 2026 que se jugará este miércoles desde las 7:30 pm en Medellín.

Atlético Nacional llega bajo la dirección tecnica de Diego Arias, el último partido del Verde fue la derrota con Deportes Tolima en Ibagué por Liga. Todavía cuenta con dos partidos pendientes por Liga, el equipo verdolaga es quinto en la tabla de la Liga con 15 puntos, producto de 5 victorias y 2 derrotas (ambas como visitante 0-1 frente a Cali y Tolima).

Nacional en 2026 no ha cedido un solo punto en condición de local, goleó 4-0 a Chicó, venció 2-1 al América, derrotó 4-1 a Fortaleza y le ganó 3-0 a Alianza en sus cuatro partidos en condición de local.

Le puede interesar: Inicia oficialmente la construcción del nuevo estadio El Campín en Bogotá: características y fechas

Por torneos Conmebol contando el de hoy sera el enfrentamiento número 17 entre Millonarios y Nacional. Los números en el historial favorecen al Embajador con 6 victorias, 6 empates y 4 derrotas, pero los datos en cuanto a partidos por eliminación directa en la historia por torneo internacional favorecen Atlético Nacional, que ganó cuatro de los cinco partidos anteriores (Libertadores 1989, Libertadores 1995, Merconorte 1998 y Merconorte 2000).

Por Sudamericana, solo existe un antecedente de Millonarios visitando a Nacional y fue la victoria 3-2 del 5 de septiembre de 2007, en el estreno de Mario Vanemerak en el cargo como Director Técnico, ese era el partido de ida de la segunda fase, y la vuelta terminó 0-0 en Bogotá para clasificar al equipo azul a la siguiente fase y alcanzar las semifinales.

Le puede interesar: Luis Díaz, nominado a mejor jugador de febrero en la Bundesliga

En condición de visitante, Millonarios ha visitado a Nacional por torneos Conmebol en 8 ocasiones con 4 triunfos, 1 empate y 3 derrotas.El Embajador ha logrado vencer al Verdolaga en su casa en todas las competiciones internacionales oficiales que lo ha enfrentado: Copa Libertadores (3-0 en fase de grupos de 1974 y 2-0 en fase de grupos de 1989), Copa Merconorte (2-1 en la vuelta de las semifinales de la edición 1998) y Copa Sudamericana (3-2 en la ida de la segunda fase en 2007).

Convocados de Nacional

Convocados de Millonarios

Siga acá la Transmisión del Partido

Siga acá el minuto a minuto del partido