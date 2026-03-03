Iván René Valenciano defiende el regreso de Falcao a Selección Colombia: “Los demás delanteros son de madera” / Colprensa

Iván René Valenciano habló en La Milonga de Radio AS sobre la preparación de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026, certamen que comenzará en menos de 100 días.

En medio de la charla, el recordado exfutbolista entró en la discusión sobre la posibilidad de convocar o no a Radamel Falcao García, teniendo en cuenta las versiones de prensa en Argentina que indicaban su posible llamado a la Copa y la posterior declaración del mismo Néstor Lorenzo aclarando el rumor.

Valenciano defiende el regreso de Falcao a Selección Colombia

“No es lo mismo marcar a Jhon Córdoba, a Durán, a Santos Borré u otro delantero, que marcar a Radamel Falcao. Cuando tú lo tienes a él dentro de los jugadores que pueden ser convocados para jugar, el central se preocupa", empezó diciendo Valenciano, quien ve con buenos ojos la presencia del Tigre.

Posteriormente, reconoció que la simple presencia de Radamel genera preocupación en el rival por lo que significó en el fútbol mundial: “¿Quién conoce a Durán, a Borré o a Córdoba? A Falcao lo conoce todo el mundo. Un delantero que tenga el nombre como lo tiene Radamel, yo como central o entrenador me preocuparía".

“Falcao es grande y te da posibilidades, mientras que los demás son de madera”, finalizó de manera certera.

Valenciano ve a la Selección Colombia finalista del Mundial

Por otro lado, Iván René Valenciano apuntó que James Rodríguez y Luis Díaz serán claves para que la Selección Colombia llegue lejos en el Campeonato Mundial.

“James cuando está en la Selección es un jugador diferente, Lucho Díaz siempre ha sido distinto. Así como llegamos a la final de la Copa América con los jugadores de ese momento, hoy creo que Colombia debe pensar que puede ser finalista de la Copa del Mundo. Hay un grupo excelente y todo dependerá de que todos lleguen en las mejores condiciones”, advirtió.

La ilusión del ‘Bombardero’, como se lo apoda, es total de cara a una eventual disputa por el título en el campeonato venidero: “Colombia para mí es finalista del Mundial, vamos a serlo”.

