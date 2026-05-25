Rafael Santos Borré y las otras grandes ausencias de la Selección Colombia para el Mundial

Rafael Santos Borré, una de las grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia. (Photo by ANP via Getty Images) / ANP

La Selección Colombia ya tiene definidos sus 26 representantes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El técnico Néstor Lorenzo hizo oficial la convocatoria durante este lunes.

Una de las grandes sorpresas en la nómina de convocados fue la ausencia de Rafael Santos Borré, delantero del Internacional de Porto Alegre y uno de los hombres de confianza de Lorenzo.

El lugar de Santos Borré lo tomó Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, de gran presente como una de las principales figuras del Real Betis de España. En la temporada recién terminada, el Cucho disputó 40 juegos, marcó 15 goles y aportó tres asistencias.

Otras bajas en la convocatoria

También destacan por su ausencia y por haber hecho parte del proceso recientemente de la Selección Colombia, con el técnico Néstor Lorenzo, Yerson Mosquera, defensa del Wolverhampton, Juan David Cabal, defensa de la Juventus, y Johan Carbonero, extremo del Internacional de Porto Alegre.

Mosquera estuvo presente en 31 partidos de Los Wolves durante la temporada; Cabal, por su parte, estuvo presente en 19 partidos con el club de Turín, siendo víctima de múltiples lesiones. Incluso llegó a jugar el último amistoso de Colombia frente a Francia.

En el caso concreto de Santos Borré, la principal ausencia en la convocatoria rumbo al Mundial del 2026, cuenta con 27 partidos disputados y nueve anotaciones en todas las competencias.