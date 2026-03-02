Sudamérica quiere repetir título: los principales candidatos a salir campeón en el Mundial 2026

El reloj ya marca la cuenta regresiva. En 100 días comenzará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, una edición histórica por ser la número 23 de la Copa del Mundo y la primera con 48 selecciones. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio y devolverá la máxima cita del fútbol al continente americano tras doce años, desde aquella consagración de Alemania en Brasil 2014.

Con el nuevo formato y más cupos, el abanico de aspirantes se amplía. Sin embargo, hay selecciones que parten con ventaja por actualidad, jerarquía y procesos consolidados.

La vigente campeona, Argentina, intentará defender la corona. El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue uno de los más sólidos en la Eliminatoria sudamericana y mantiene una base campeona que mezcla experiencia y juventud. Con Lionel Messi afrontando su posible último Mundial, la Albiceleste buscará repetir la historia.

Por su parte, Brasil llega con la presión histórica de siempre y la ambición de recuperar el título que no consigue desde hace más de dos décadas. La ‘Canarinha’ cuenta con un plantel repleto de talento ofensivo y con la experiencia de Carlo Ancelotti en el banquillo, un nombre que potencia aún más su candidatura.

En Europa, la subcampeona Francia quiere revancha. Bajo el mando de Didier Deschamps, mantiene una generación explosiva en ataque y experiencia en instancias definitivas.

También aparece con fuerza España, reciente campeona continental y respaldada por el proceso de Luis de la Fuente, con una idea de juego clara y futbolistas jóvenes que ya compiten al máximo nivel.

En tanto, Inglaterra intentará convertir su potencial en resultados. El proyecto ahora está en manos de Thomas Tuchel, quien asumió el reto de llevar a una generación talentosa a pelear por el trofeo que se le niega desde 1966.

Colombia, la ilusión que crece

En el panorama sudamericano, Colombia también se mete en la conversación. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha mostrado competitividad, orden táctico y variantes ofensivas que lo convierten en un rival incómodo para cualquiera. Si logra consolidar su rendimiento y mantener regularidad, puede ser una de las sorpresas del torneo y pelear mano a mano ante las potencias.

Otros europeos que pueden dar el golpe

Detrás del grupo principal aparecen selecciones que, aunque no parten como máximas favoritas, tienen argumentos para competir.

• Portugal, de la mano de Roberto Martínez, con una generación talentosa y experiencia internacional.

• Países Bajos, de la mano de Ronald Koeman , siempre competitivo en torneos largos.

• Croacia, con Zlatko Dalić como director técnico, habitual protagonista en fases finales y con una base consolidada.

• Marruecos de Walid Regragui, reflejo del crecimiento africano y capaz de competir ante cualquier potencia.

• Y nuevamente Alemania, con la dirección de Julian Nagelsmann, cuatro veces campeona del mundo, aunque actualmente en pleno proceso de recambio.

Con 100 días por delante, las potencias afinan detalles y las aspirantes sueñan en grande. Sudamérica, con Argentina, Brasil y una Colombia en ascenso, promete ser protagonista en una Copa del Mundo que se anticipa como una de las más abiertas y competitivas de los últimos tiempos.