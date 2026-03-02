Ramón Jesurún confirma día, hora y lugar para despedida de la Selección Colombia antes del Mundial

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó la ciudad donde se disputará el partido de despedida de la Selección Colombia de mayores antes de partir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado nacional está en el grupo K junto a Portugal y Uzbekistan. El cuarto cupo del grupo se definirá mediante un repechaje que se jugará el 26 de marzo entre Nueva Caledonia y Jamaica apartir de las (9:00 p.m., hora Colombia).

El ganador de ese duelo enfrentará a DR Congo. Por el otro lado del cuadro, Bolivia se medirá ante Surinam y el vencedor jugará frente a Iraq. Los dos cupos definitivos de Concacaf se conocerán el 31 de marzo, cuando quede definido el rival de RD Congo y, posteriormente, el equipo que ocupará la última plaza del grupo K.

¿Dónde se jugará el partido de despedida?

La Selección Colombia disputará su partido de despedida en Bogotá, el viernes 29 de mayo, tal como lo confirmó Jesurún en un evento de la Federación. El encuentro se jugará en el Estadio El Campín y será el penúltimo compromiso antes del Mundial.

El último partido preparatorio se disputará el 7 de junio en territorio estadounidense. Posteriormente, Colombia debutará el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México, a las 9:00 p.m. (hora Colombia).

“Lo que está establecido es que va a ser en Bogotá el día 29 de mayo, el rival lo daremos a conocer en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá y con los empresarios del Estadio El Campín, y creo que no va a sufrir ninguna modificación. Es posible o prácticamente un hecho que el día 7 de junio, ya en territorio en este caso en los Estados Unidos, jugaremos un último partido preparatorio antes del inicio del Mundial”, aseguró Ramón Jesurún.