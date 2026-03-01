¿Álvaro Montero llevaría a Falcao al Mundial? “Ya sea Millonarios o la Selección, te va a sumar”

Álvaro Montero, en diálogo con El VBar Caracol, opinó sobre el debate de si Falcao debería o no ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la Selección Colombia. El portero guajiro destacó el rol del Tigre al interior de los equipos.

Montero ha coincidido tanto en el combinado nacional como en Millonarios con el goleador histórico de la Selección Colombia. De igual manera, el guajiro señaló el peso que tiene el Tigre al interior de un plantel y en el fútbol colombiano.

“Falca es un grande para nuestro país, es una persona que todo el jugador del fútbol colombiano respeta y admira, eso tiene un valor incalculable para cualquier equipo de fútbol. Si tú me lo dices directamente, es una persona que siempre te va a sumar, ya sea Millonarios o en la Selección, un grupo, te va a sumar. Es una persona valiosa con un valor incalculable”, destacó el hoy portero de Vélez Sarsfield sobre Falcao.

Entretanto, Álvaro Montero también se refirió a su competencia por defender el arco de la Selección Colombia en la Copa del Mundo, lucha que actualmente sostiene con David Ospina y Camilo Vargas.

“Estamos trabajando para poder llegar a ser parte de un grupo importante, que pienso yo que va a competir. Dicho eso todos queremos jugar, estar, competir por un puesto. Lo más importante es lo que beneficie a Colombia, todos somos grandes jugadores, todos queremos lo mejor para el país”, comentó sobre su deseo de ir al certamen.