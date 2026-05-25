Sobrevivientes de Rusia 2018: Jugadores de la Selección Colombia que repiten llamado al Mundial 2026

De manera oficial, Nestor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados de la Selección Colombia que estará disputando el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Torneo el cual iniciará el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio; contará con la participación de 48 selecciones y 104 partidos.

En la lista de los cafeteros, hacen presencia figuras de talla a nivel mundial Como Luis Díaz, actual jugador del Bayern Munich de Alemania. De igual forma jóvenes talentos que están despuntado en el futbol europeo como Gustavo Puerta, jugador del Racing de Santander en España y jugadores asentados con múltiples experiencias en el futbol del más alto nivel como James Rodríguez.

Lista de jugadores que hicieron parte de la convocatoria de la Selección en Rusia 2018

Como parte de la elección del técnico Nestor Lorenzo para el Mundial 2026, la selección cuenta con jugadores que participaron en la última cita mundialista en la que estuvo presente Colombia, Rusia 2018.

Jugador Equipo 2018 Equipo 2026 David Ospina Arsenal (Inglaterra) Atlético Nacional (Colombia) Camilo Vargas Deportivo Cali (Colombia) Atlas (Mexico) Yerry Mina Futbol Club Barcelona (España) Cagliari (Italia) Dávinson Sánchez Tottenham (Inglaterra) Galatasaray (Turquía) Santiago Arias PSV Eindhoven (Holanda) Independiente (Argentina) Johan Mojica Girona (España) Mallorca (España) Jefferson Lerma Levante (España) Crystal Palace (Inglaterra) James Rodríguez Bayern Múnich (Alemania) Minnesota United (EE. UU.) Juan Fernando Quintero River Plate (Argentina) River Plate (Argentina)

En aquella edición, los cafeteros lograron llegar a instancias de Octavos de final; durante su recorrido, compartieron el grupo H con las selecciones de Japón, Senegal y Polonia clasificando como primera de grupo con seis puntos.

Para instancias eliminatorias, se enfrentarían con la Selección de Inglaterra, en donde, gracias a un gol de Yerry Mina en el descuento (90+3) se lograría llegar a la definición por penales. Con un marcador de 3-4 a favor del conjunto europeo, la Selección Colombia pondría fin a su recorrido mundialista.

Nómina de convocados al Mundial 2026:

PORTEROS:

Camilo Vargas (Atlas),

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional)

DEFENSAS:

Jhon Janer Lucumí (Bolognia)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Yerry Mina (Cagliari)

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Johan Mojica (Mallorca)

Santiago Arias (Independiente)

Déiver Machado (Nantes)

VOLANTES:

James Rodríguez (Minnesota United)

Richard Ríos (Benfica)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)

Kevin Castaño (River Plate).

Delanteros:

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Jhon Arias (Palmeiras)

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa)

Jhon Córdoba (Krasnodar)

Juan Camilo Hernández (Real Betis)

Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

VEA la CONFERENCIA DE PRENSA de Nestor Lorenzo AQUÍ: