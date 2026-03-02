Luis Díaz sueña en grande con el Mundial: “Nuestra selección y nuestro equipo están muy ilusionados”

El Bayern Múnich se impuso 2-3 sobre el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, dando un paso firme en su camino al título de la Bundesliga.

Tras el compromiso, Luis Díaz dialogó en exclusiva con Caracol Radio al final de dicho partido, destacando el rendimiento del equipo y refiriéndose a lo que se vendrá con la Selección Colombia.

“Rescatar que el equipo hizo un gran partido, buscamos el resultado desde el principio y sacamos los tres puntos, que eran importantes. La victoria era clave porque así nos vamos con puntos de ventaja; entonces es importante para el campeonato. La verdad, muy feliz por todo”, señaló sobre dicho encuentro.

Sobre lo que viene en la Champions League, Lucho fue claro: “Es un rival difícil. Creo que todo el que esté en esta fase (octavos de final) es un rival complicado y merece estar ahí. Ya sabemos que nos tocó un gran rival como Atalanta. Es un equipo muy fuerte y físico; hay que mirar bien y trabajar para contrarrestar lo que ellos quieran hacer y nosotros jugar nuestro partido”.

Acerca de la ventaja en la Bundesliga, aseguró: “Era importante la victoria para ampliar un poco la diferencia sobre ellos. Creo que hay que ir partido a partido, no confiarse y estar tranquilos. Hemos sacado un grandísimo resultado para que en los partidos que vengan tengamos menos presión y así jugar el campeonato más tranquilos. Ellos también van a hacer su trabajo de aquí en adelante y nosotros haremos el nuestro”.

Finalmente, Luis Díaz habló sobre la ilusión de cara al próximo Mundial: “Para nosotros, nuestra selección y nuestro equipo están muy ilusionados. Siento que vamos a hacer una gran presentación. Nos hemos preparado de buena manera, hemos tenido un proceso muy bueno y confiamos en el proceso, en el entrenador y en los compañeros”.