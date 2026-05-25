Mundial 2026: Así quedó el promedio de edad en la lista de la Selección Colombia ¿Hay renovación? Getty Images

El técnico Néstor Lorenzo anunció oficialmente la lista de 26 jugadores que vestirán el uniforme de la Selección Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

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Aparte de las sorpresas y nombres fijos que empezaron a tejerse tras la divulgación de la prelista de 55, con los nombres ya definidos, el análisis pasa ahora por las condiciones particulares de cada futbolista.

En ese sentido, uno de los datos que más llama la atención es el promedio de edad, el cual resulta un claro indicador de la llegada de nuevos talentos, como Carlos Gómez o Gustavo Puerta, en una nómina mixta que cuenta también con la experiencia de veteranos como David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias o James Rodríguez.

Mundial 2026: Edades de los jugadores de Colombia

Los jugadores en la lista de la Selección Colombia al Mundial tienen las siguientes edades en la actualidad:

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Porteros

Camilo Vargas (Atlas): 37 años

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield): 31 años

David Ospina (Atlético Nacional): 37 años

Defensas

Jhon Janer Lucumí (Bolognia): 27 años

Dávinson Sánchez (Galatasaray): 29 años

Willer Ditta (Cruz Azul): 29 años

Yerry Mina (Cagliari): 31 años

Daniel Muñoz (Crystal Palace): 29 años

Johan Mojica (Mallorca): 33 años

Santiago Arias (Independiente): 34 años

Déiver Machado (Nantes): 32 años

Volantes

James Rodríguez (Minnesota United): 34 años

Richard Ríos (Benfica): 25 años

Jefferson Lerma (Crystal Palace): 31 años

Jorge Carrascal (Flamengo): 28 años

Juan Fernando Quintero (River Plate): 33 años

Gustavo Puerta (Racing de Santander): 22 años

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense): 27 años

Kevin Castaño (River Plate): 25 años

Delanteros

Luis Díaz (Bayern Múnich): 29 años

Jhon Arias (Palmeiras): 28 años

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa): 28 años

Jhon Córdoba (Krasnodar): 33 años

Juan Camilo Hernández (Real Betis): 27 años

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama): 23 años

Jaminton Campaz (Rosario Central): 26 años

Promedio de edad de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Así las cosas, los 26 jugadores de la Selección Colombia escogidos por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 tienen un promedio de edad de 29,54 años.

Los jugadores de menor edad en la lista son el volante Gustavo Puerta (22) del Racing de Santander, seguido por Carlos Andrés Gómez (23) del Vasco da Gama. Entre los más jóvenes destacan también Richard Ríos del Benfica y Kevin Castaño de River Plate, ambos con 25 años.

Por otro lado, la veteranía la encarnan los arqueros Camilo Vargas y David Ospina, con 37 años los dos. Entre los jugadores de campo, los mayores son James Rodríguez y Santiago Arias, con 34.

Se trata entonces de una nómina mixta, en la que varios jugadores icónicos cierran su ciclo mundialista, al tiempo que el cuerpo técnico apuesta por integrar progresivamente nuevos talentos que ayuden a darle renovación al fútbol de Colombia.