Mundial 2026: Así quedó el promedio de edad en la lista de la Selección Colombia ¿Hay renovación?
Conozca cuáles son los jugadores de mayor y menor edad en la nómina de Colombia para el Mundial 2026.
El técnico Néstor Lorenzo anunció oficialmente la lista de 26 jugadores que vestirán el uniforme de la Selección Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
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Aparte de las sorpresas y nombres fijos que empezaron a tejerse tras la divulgación de la prelista de 55, con los nombres ya definidos, el análisis pasa ahora por las condiciones particulares de cada futbolista.
En ese sentido, uno de los datos que más llama la atención es el promedio de edad, el cual resulta un claro indicador de la llegada de nuevos talentos, como Carlos Gómez o Gustavo Puerta, en una nómina mixta que cuenta también con la experiencia de veteranos como David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias o James Rodríguez.
Mundial 2026: Edades de los jugadores de Colombia
Los jugadores en la lista de la Selección Colombia al Mundial tienen las siguientes edades en la actualidad:
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Porteros
- Camilo Vargas (Atlas): 37 años
- Álvaro Montero (Vélez Sarsfield): 31 años
- David Ospina (Atlético Nacional): 37 años
Defensas
- Jhon Janer Lucumí (Bolognia): 27 años
- Dávinson Sánchez (Galatasaray): 29 años
- Willer Ditta (Cruz Azul): 29 años
- Yerry Mina (Cagliari): 31 años
- Daniel Muñoz (Crystal Palace): 29 años
- Johan Mojica (Mallorca): 33 años
- Santiago Arias (Independiente): 34 años
- Déiver Machado (Nantes): 32 años
Volantes
- James Rodríguez (Minnesota United): 34 años
- Richard Ríos (Benfica): 25 años
- Jefferson Lerma (Crystal Palace): 31 años
- Jorge Carrascal (Flamengo): 28 años
- Juan Fernando Quintero (River Plate): 33 años
- Gustavo Puerta (Racing de Santander): 22 años
- Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense): 27 años
- Kevin Castaño (River Plate): 25 años
Delanteros
- Luis Díaz (Bayern Múnich): 29 años
- Jhon Arias (Palmeiras): 28 años
- Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa): 28 años
- Jhon Córdoba (Krasnodar): 33 años
- Juan Camilo Hernández (Real Betis): 27 años
- Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama): 23 años
- Jaminton Campaz (Rosario Central): 26 años
Promedio de edad de la Selección Colombia en el Mundial 2026
Así las cosas, los 26 jugadores de la Selección Colombia escogidos por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 tienen un promedio de edad de 29,54 años.
Los jugadores de menor edad en la lista son el volante Gustavo Puerta (22) del Racing de Santander, seguido por Carlos Andrés Gómez (23) del Vasco da Gama. Entre los más jóvenes destacan también Richard Ríos del Benfica y Kevin Castaño de River Plate, ambos con 25 años.
Por otro lado, la veteranía la encarnan los arqueros Camilo Vargas y David Ospina, con 37 años los dos. Entre los jugadores de campo, los mayores son James Rodríguez y Santiago Arias, con 34.
Se trata entonces de una nómina mixta, en la que varios jugadores icónicos cierran su ciclo mundialista, al tiempo que el cuerpo técnico apuesta por integrar progresivamente nuevos talentos que ayuden a darle renovación al fútbol de Colombia.
David Otero
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