Falcao es la novedad de Millonarios para el duelo ante Nacional en fase previa de Copa Sudamericana / Getty Images

Millonarios se alista para el crucial duelo ante Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Clásico al rojo vivo, teniendo en cuenta que el ganador del enfrentamiento en el Atanasio Girardot avanzará a la fase de grupos del certamen, mientras que el perdedor le pondrá fin al sueño internacional. Por el todo o nada.

Falcao es la novedad de Millonarios

En la previa del compromiso, Millonarios dio a concer la convocatoria de futbolistas que se desplazarán hasta Medellín. La gran novedad es sin lugar a dudas el regreso de Radamel Falcao García, quien superó una “lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”.

Es preciso recordar que frente a dichos problemas físicos, el Tigre se perdió los duelos ligueros frente al Internacional de Bogotá y el Deportivo Pereira. Fueron 17 días de ausencia que llegaron a su fin.

Repase a continuación los 23 jugadores elegidos por el entrenador Fabián Bustos:

Así las cosas, el goleador samario entra en la pelea por un lugar en el once titular junto con el argentino Rodrigo Contreras, que regresó a competencias en la jornada anterior, y Leonardo Castro. Habrá que esperar entonces por la decisión final de Bustos.

Por otro lado, Falcao regresa frente al rival que más veces ha enfrentado desde su regreso a Colombia. Se ha cruzado con Atlético Nacional en cinco oportunidades, manteniendo así un balance de dos victorias, dos empates y una sola derrota. Asimismo, le ha marcado en dos oportunidades, ambas en el Atanasio.

Posible formación de Millonarios

Diego Novoa; Andrés Llinás, Jorge Arias, Sergio Mosquera, Carlos Sarabia, Sebastián Valencia (Danovis Banguero); Mateo García, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras.

Nacional vs Millonarios - Fase previa de Copa Sudamericana

Fecha: miércoles 4 de marzo del 2026.

Hora: 7:30 de la noche.

Estadio: Atanasio Girardot.

Recuerde que las mejores acciones de este partido decisivo las podrá seguir EN VIVO por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

