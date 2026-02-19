Mateo García, optimista previo a partido con Nacional: “Hemos visto a un Millonarios más compacto”

El volante de Millonarios, Mateo García, habló en la antesala del compromiso frente a Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana y se refirió tanto a la importancia del clásico como al impacto que ha tenido la llegada del nuevo director técnico en el equipo.

Sobre el duelo ante el conjunto antioqueño, García aseguró que dentro del plantel el objetivo está puesto, pero primero, se está pensando en los partidos más cercanos previo al de Sudamericana. Explicó que “el grupo es consciente de la magnitud de enfrentar a Nacional, especialmente en Medellín y en un torneo internacional”, pero insistió en que lo prioritario es recuperar confianza tras el irregular inicio de temporada.

Señaló que los dos encuentros previos serán determinantes desde lo anímico y en la credibilidad tanto interna como de la hinchada, pues sumar seis puntos permitiría llegar en mejores condiciones al cruce definitivo.

El mediocampista recordó que este tipo de series no dan margen de error. Destacó que; “son 90 minutos en los que no se puede pestañear y en los que cualquier detalle puede marcar la diferencia”.

En cuanto a la llegada del nuevo entrenador, Mateo manifestó que “se ha notado un cambio de mentalidad y actitud”. Resaltó que “el equipo ahora luce más compacto y ordenado línea por línea, corrigiendo la distancia que antes existía entre defensa y ataque”. Subrayó que el técnico ha inculcado un orden defensivo desde el fondo y una intensidad constante, pese al poco tiempo de trabajo.

También valoró la calidad de jugadores como Falcao, Contreras y Leo Castro, quienes pueden resolver partidos en cualquier momento como ha venido sucediendo en los últimos partidos.

Finalmente, habló de lo que significa jugar en El Campín con estadio lleno. Recordó su paso por las divisiones inferiores del club y la emoción de disputar su primer partido como local.

“Es algo que viene desde muy pequeño, yo hice aquí (Millonarios) gran parte de mis inferiores, con Llinas, Steven y obviamente que tu vienes y estas en ese proceso formativo con lo que sueñas, es algo que deseas y ni se diga por mi papá, que es una persona sumamente hincha que por el iría allá a norte con los comandos y demás, etonces se vivió en ese primer partido, cuando yo jugué mi primer partido como local, en los himnos estaba con mi hijo, es un momento que jamas se va a olvidar”. Aseguro el volante.

Sobre el entrenador, destacó su cercanía con el plantel, su disposición al diálogo y la claridad con la que entrega herramientas tácticas antes de cada partido, aspectos que han fortalecido la confianza del grupo.

“Es un tecninco que le gusta hablar con el jugador, como se siente, en que posición se sinte más comodo jugando, es una persona que te da herramientas cuando el decide enviarte al campo, tu ya vas con un libreto, un plan de trabajo para cumplir. Lo más importante es que el ha logrado ganarse esa confianza con nosotros, por que es un entrenador muy cercano al jugador” concluyo Mateo García.