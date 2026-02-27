“No hay una motivación más grande que un torneo internacional”: Macka de cara al duelo ante Nacional

Millonarios firmó una de sus presentaciones más completas de la temporada tras golear 5-1 al Pereira en El Campín. El equipo de Fabián Bustos dominó desde el inicio, generó múltiples opciones y mostró una versión más cercana a la idea futbolística que pretende su entrenador. En rueda de prensa, el técnico y el capitán Mackalister Silva analizaron la evolución del equipo y proyectaron el decisivo compromiso internacional ante Atlético Nacional.

Bustos destacó la actitud y claridad de sus dirigidos desde el pitazo inicial. “Cuando arrancó el partido ya te das cuenta que estaban muy bien los chicos, estaban claros, con paciencia y salieron a buscar el partido de entrada y lo dominaron” , aseguró. El argentino valoró especialmente la generación de juego: “Lo que más me gustó fue la forma como generamos varias situaciones de gol, más allá de que no habían subido tanto en el marcador”.

Sin embargo, no ocultó los aspectos a corregir: “Podemos seguir mejorando para no darle tanta situación al rival” y agregó que la imprecisión en algunos tramos, especialmente al inicio del segundo tiempo, es un punto a trabajar: “Entre la finalización y la fluidez al tocar, sobre todo empezando el segundo tiempo, tenemos que mejorarlo”.

Sobre el crecimiento colectivo, fue claro: “Estamos encontrando el funcionamiento, estamos encontrando el fútbol, tenemos posesiones más largas, jugamos mucho en campo rival… vamos creciendo como grupo, como equipo”. Además, resaltó el aporte ofensivo desde distintas posiciones: “Ya vemos un equipo que no depende solamente de los ofensivos para convertir”.

Uno de los nombres propios de la noche fue Beckham Castro, a quien Bustos ubicó como segundo delantero. El técnico explicó su decisión: “Para mí es un segundo delantero porque se siente más cómodo, hoy dio dos pases gol, hizo un gol y jugó un gran partido”.

Por su parte, el capitán Mackalister Silva celebró el rendimiento colectivo y su evolución física: “Me voy acoplando bien, me voy de menos a más… físicamente me he sentido muy bien, hace mucho tiempo no jugaba sintiéndome así”. Sobre el nivel exhibido, fue ambicioso: “Sería soñado que todos los partidos fueran así de redondos, pero vamos a trabajar para estar lo más cerca posible de repetir y mejorar esta actuación”.

En cuanto al desafío por Copa Sudamericana, el volante subrayó la importancia mental: “No hay una motivación más grande que tener un torneo internacional a portas” y añadió que la clave estará en “canalizar toda la energía en positiva y saber que nos vamos a jugar lo que queremos, que es un torneo internacional”.

Bustos también envió un mensaje a la afición pensando en el clásico continental: “Es un partido muy complicado… queremos conseguir la clasificación. Tenemos las mismas posibilidades que ellos más allá que juegan en su estadio” y pidió que el equipo se sienta respaldado: “Ojalá que la gente se sienta identificada con lo que hagamos el día miércoles”.

Millonarios no solo ganó con autoridad, también dejó sensaciones de consolidación futbolística y fortaleza anímica. La goleada ante Pereira sirve como envión anímico y argumento deportivo antes de uno de los partidos más determinantes del semestre.