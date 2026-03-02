Diego Arias ya piensa en la Sudamericana: “Vamos a enfrentar a Millonarios con toda la decisión”

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, se refirió a los motivos de la derrota 1-0 ante el Deportes Tolima este domingo y habló del juego clave del próximo miércoles ante Millonarios, partido que representara la permanencia de alguno de los dos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“Hoy nos estábamos enfrentando a un buen rival, sabíamos que ellos en condición de local generaban mucho volumen de juego, pensábamos que era importante el momento defensivo, ser agresivos en las perdidas y activar rápido el momento de presionar”, explicó inicialmente sobre la derrota.

Arias añadió: “Creo que comenzando el partido nos costó un poco entrar en juego, con los minutos estábamos mejor, después de la expulsión nos tocó defender más atrás, ellos generaron muchas situaciones, creo que principalmente el momento sin balón fue algo que les permitió generar más situaciones en lo que ellos son fuertes y a nosotros nos costó poder controlar el partido, que es algo que nosotros habitualmente hacemos. Yo creo que por eso nos costó y por eso el resultado de hoy”.

Sobre el juego ante Millonarios y la diferencia de días de descanso entre ambos equipos, Arias evitó buscar excusas, confiando en la nómina de jugadores con la que cuenta actualmente.

“No podemos cambiarlo, es así, nosotros teníamos este compromiso que era muy importante para nosotros. Intentamos prepararlo lo mejor que pudimos, hoy lo intentamos, competimos, quisimos traer un buen resultado a casa, infortunadamente no se dio”, mencionó inicialmente.

Y puntualizó: “nosotros tenemos una plantilla amplia, que nos permite disputar este partido y poder enfrentar el partido de Millonarios con toda la decisión, la calidad suficiente para sacar nuestros objetivos. Vamos a aprovechar estos dos, casi tres días, para poder afrontar este partido que es muy importante para nosotros”.

Finalmente, evitó referirse a la importancia de Falcao en Millonarios, mencionando que: “es una respuesta que yo no te puedo dar, sería una pregunta para su entrenador o su equipo”.