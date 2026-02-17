Falcao: atención con el parte médico entregado por Millonarios

En la tarde de este martes 17 de febrero, Millonarios entregó el parte médico oficial de Radamel Falcao García, quien presentó problemas físicos en el partido del sábado pasado ante Llaneros.

Es preciso recordar que el Tigre fue inicialista en aquel compromiso y cumplió con una buena labor durante los primeros 45 minutos. Ahora bien, previo al entretiempo, el experimentado delantero sufrió una molestia al intentar hacer un control y terminó siendo sustituido de cara a la segunda parte.

Claro está que en la rueda de prensa, el entrenador Fabián Bustos advirtió que la dolencia se debía a que el jugador de 40 años venía “con una carguita” por la gran cantidad de partidos jugados en tan poco tiempo.

Parte médico de Radamel Falcao García

A través de un comunicado publicado en su página web, el cuadro capitalino informó que Falcao presenta una “lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha” y en dicho sentido ya se encuentra trabajando en su regreso a las canchas.

“Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. El delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación", se lee en el texto.

Basado en lo anterior, Falcao se perderá el duelo liguero del próximo sábado 21 de febrero ante Internacional de Bogotá en Techo y es duda para el partido del martes 24 de febrero ante Deportivo Pereira en El Campín.

La buena noticia para el cuerpo técnico comandado por el entrenador argentino Fabián Bustos, quien tendría a su referente para el duelo por Copa Sudamericana ante Atlético Nacional (4 de marzo).

