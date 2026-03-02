“Quieren apagar el país”: Fico Gutiérrez y gobernador Rendón tras alerta de atentado a Hidroituango

En entrevista con 6AM W, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregaron detalles de la visita que planeaban hacer al proyecto Hidroituango, la cual fue cancelada tras la alerta del Ejército de un ataque real con drones en medio del recorrido.

Según información de inteligencia, los responsables de este atentado serían el frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

“Hidroituango es el fiel reflejo de la tenacidad de los antioqueños, una obra concebida hace más de 60 años y que hoy le garantiza la estabilidad energética al país y que gracias a una conciliación multibillonaria que se logró entre la Alcaldía de Medellín, EPM y la Gobernación de Antioquia, comenzó este año ya a generar ingresos por primera vez”, comenzó diciendo el gobernador.

Y reveló que harían la visita para anunciar que han llegado a la conclusión, a un acuerdo, de que esos recursos los iban a constituir en un gran fondo que permitiera apalancar inversiones entre 8 y 10 billones de pesos y que se concentraran en financiar el gran ferrocarril de Antioquia y un gran plan maestro de Acueducto Alcantarillado para el departamento.

Sin embargo, después de haber estado allá durante buena parte de la tarde y la noche, les informaron detectaron unos drones que sobrevolaban persistentemente el área de influencia del proyecto donde se iba a realizar la rueda de prensa.

“Ellos dicen que esos drones pertenecen a las disidencias Farc de alias ‘Calarcá’, concretamente allí el Frente 36. Todo muy coincidente con un gran operativo que había hecho el Ejército en una zona cercana, en un municipio vecino al proyecto San Andrés de Fuerte, donde el sábado el mismo ejército a esa misma estructura criminal le había incautado un dron, cuatro radios, artefactos explosivos improvisados, detonadores y prendas de uso privativo de la fuerza pública”, afirmó.

Además, aseguró que es vital cuidar el proyecto. “Conocemos información donde estos grupos terroristas quieren dejar apagado el país antes de elecciones”.

“Este Gobierno ha hecho un daño muy grande en todos los frentes. La salud, la estabilidad energética, lo que está pasando en materia de seguridad (...) el Gobierno abandonó la inversión en las dotaciones estratégicas y nosotros tenemos que recuperar ese posicionamiento porque hoy estamos solamente a la defensiva”, agregó.

Por su parte, el alcalde afirmó que se iban a ver los avances del 95% del proyecto, de la instalación de las cuatro turbinas nuevas y anunciar lo que dijo el gobernador.

“Ese proyecto no le gusta a las estructuras criminales, porque siempre, en gran medida, todo lo que ha habido alrededor, justamente, han sido sembrados de coca, ha sido todo el tema de minería ilegal, y a ellos no les sirve que EPM, con una empresa 100% pública, haya hecho una inversión tan grande. Esto tiene muchos opositores, y no es gratuito, y por eso, al proyecto hay que cuidarlo”, mencionó.

Incluso, detalló que “si hoy no existiera Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento”.

“Estos grupos terroristas quieren apagar el país, quieren generar un daño y el tema de fondo es el Frente 36 de las Farc que es alias ‘Calarcá’, EPM recibe amenazas de ese frente, amenazas terroristas, amenazas de extorsión, y no es un misterio que para poder haber construido Hidroituango se lo debemos, en gran medida, no solo a la ingeniería, sino también a nuestra fuerza pública”.