Cancelan visita del alcalde Fico y Gobernador Rendón a Hidroituango por alerta de seguridad

En las últimas horas se generó una advertencia de seguridad, que obligó a cancelar una visita prevista al proyecto Hidroituango, del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, por posible riesgo concreto de ataque durante el evento programado para este lunes 2 de marzo.

La alerta fue emitida tras reportes de sobrevuelos de drones de gran tamaño en la zona.

De acuerdo con información de inteligencia, estos equipos estarían vinculados al frente 36 de las disidencias de las FARC que opera en el norte de Antioquia.

El desplazamiento incluía a más de 100 periodistas y contemplaba la revisión del avance del proyecto, que alcanza el 95%, además de la instalación de cuatro turbinas y anuncios sobre recursos generados por la Sociedad Hidroituango.

Ante el panorama, el Ejército recomendó aplazar la actividad mientras se evalúa la situación y se refuerzan las medidas de protección.

Este episodio pone de manifiesto la creciente preocupación por el uso de drones con fines ilícitos y la necesidad de sistemas de seguridad avanzados para proteger activos esenciales.

La inversión en tecnología de detección y neutralización de estas aeronaves se ha vuelto imprescindible