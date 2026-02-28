EPM aclara que Hidroituango no está en alerta roja ni al 100 % de su capacidad real.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que el embalse de la Central Hidroituango no se encuentra al 100 % de su capacidad real de almacenamiento ni está en alerta roja, como se ha señalado en los últimos días.

Según la compañía, la cifra que actualmente se toma como referencia corresponde exclusivamente al nivel operativo habilitado para generación de energía, que es el que publica XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista.

Ese nivel operativo se ubica hoy en 409 metros sobre el nivel del mar (msnm). Sin embargo, el embalse puede alcanzar hasta los 420 msnm, lo que representa un margen adicional de almacenamiento que no se está utilizando por el momento.

Lea también: EPM descarta riesgo de rebose en Hidroituango tras reunión con UNGRD por aumento del río Cauca

Adicionalmente, la empresa indicó que se está dando cumplimiento a la Resolución 2306 de 2019 de la ANLA, que establece que en esta época del año los caudales que ingresan al embalse deben descargarse en igual proporción. Esta disposición impide que el embalse pueda amortiguar crecientes, ya que el caudal que entra debe ser el mismo que se entregue aguas abajo, tanto por generación como por vertimiento.

La compañía aseguró que, en caso de ser necesario para proteger a las comunidades ubicadas aguas abajo, cuenta con la capacidad técnica para utilizar la totalidad del embalse con el fin de mitigar crecientes y reducir el impacto de eventos hidrológicos extremos.

Entérese: Sociedad Hidroituango proyecta mayores recursos para Antioquia tras acuerdo con EPM

Finalmente, EPM reiteró que la operación del embalse y de la central se realiza bajo estrictos estándares de seguridad y monitoreo permanente, en coordinación con las autoridades. Actualmente, Hidroituango opera con cuatro unidades de generación que aportan 1.200 megavatios al sistema eléctrico nacional.