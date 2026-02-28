EPM descarta riesgo de rebose en Hidroituango tras reunión con UNGRD por aumento del río Cauca

Monitoreo de la UNGRD y EPM a Hidroituango por aumento de lluvias. Foto: EPM.

Antioquia

Ante el incremento sostenido de precipitaciones en el departamento de Antioquia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Empresas Públicas de Medellín tuvieron una reunión urgente de seguimiento técnico.

El encuentro fue encabezado por el director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas, y el gerente general de EPM, John Maya Salazar y concluyó que aunque las lluvias en Antioquia han superado los registros históricos y aumentaron de forma considerable el caudal del río Cauca, el proyecto Hidroituango no presenta condiciones de riesgo ni niveles que indiquen posibilidad de rebose.

Durante la jornada se analizaron reportes actualizados sobre estabilidad estructural, comportamiento geotécnico y niveles hidráulicos del embalse, en un contexto de mayores aportes hídricos a la cuenca.

De acuerdo con la información oficial, el embalse se encuentra dentro de los parámetros operativos definidos en su diseño y cuenta con margen hidráulico adicional. Además, dispone de un vertedero con alta capacidad para evacuar crecientes, lo que permite amortiguar aumentos súbitos del caudal antes de que impacten a las comunidades ubicadas aguas abajo.

“Y podemos garantizar que en estos momentos la situación del proyecto es estable. Es un proyecto que en este momento no genera ningún riesgo para las comunidades aguas abajo”, señaló Jhon Maya.

EPM reiteró que el sistema opera con monitoreo permanente las 24 horas y que, en caso de variaciones significativas, se pueden adoptar medidas preventivas como la regulación controlada del nivel del embalse y la apertura gradual de compuertas.

Por su parte, la UNGRD indicó que mantiene seguimiento constante al comportamiento del río Cauca y a las alertas hidrometeorológicas, y subrayó que, ante la alta variabilidad climática, la gestión del riesgo debe asumirse como una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado, especialmente cuando se trata de infraestructura estratégica.

“Estamos aquí para asegurarle a la opinión pública la seguridad en la operación de esta central hidroeléctrica, y, por supuesto, garantizar la seguridad de las comunidades ribereñas”, indicó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas

Prevención del riesgo en Hidroituango

Durante recorridos en municipios ubicados en la zona de influencia del proyecto, ambas entidades identificaron oportunidades para fortalecer la preparación comunitaria. Entre las recomendaciones están actualizar la caracterización de población vulnerable, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad, mejorar la señalización y el estado de las rutas de evacuación, y garantizar la operatividad de los sistemas de alerta temprana.

Las autoridades acordaron mantener el monitoreo permanente y reforzar la coordinación con alcaldías y organismos de socorro, con el objetivo de preservar la vida y minimizar cualquier eventual impacto derivado de la temporada de lluvias.