Representante legal de Nencol sobre planta que enfureció a Petro: “Si no hay energía, hay apagón”

En las últimas horas, por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro, mostró su enojo en contra de Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, por la nueva adjudicación que favoreció la creación de una nueva planta térmica.

“De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora de gas precisamente donde está la línea negra que decreté para proteger el corazón del mundo. Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad”, escribió el mandatario.

Ante esta información, Jorge Castellanos, representante legal de Nodo Energético del Norte de Colombia SA ESP (Nencol) y Termoinduenergy, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, sobre la planta térmica y cómo se dio la adjudicación del proyecto.

“Nosotros hicimos un proceso hace más de 10 años, en el proceso de subastas de energía, cumpliendo toda la normatividad, y estamos orgullosos de eso. Efectivamente, se cumplieron los requerimientos del caso y salimos adjudicados en la subasta. Hay una empresa que se llama Norte de Colombia, que ganó un proyecto de gas, somos nosotros”, manifestó el representante legal de Nencol y Termoinduenergy.

De igual manera, Castellanos aseguró que la información que le dieron al presidente Petro no es correcta. “Todo esto es información pública, o sea, en los archivos de la UFME, de la CREC, del Ministerio, del XM está el proceso de registro de proyectos para la subasta, esto es público, ahí está todo, quiénes son los dueños, en qué consiste el proyecto, qué combustible van a usar, y toda la normatividad cumplida”, señaló.

Por otra parte, el mandatario parece decir que la molestia no es con la regasificadora, sino con el proyecto térmico a gas que entraría a funcionar en 2029, con la promesa de dejar en energía en firme, medida en kilovatios/hora.

Para el presidente el proyecto que se está haciendo es cerca a la línea negra, cerca de un lugar que el gobierno ha designado como un sitio en el que no se pueden hacer proyectos energéticos ni de ningún otro tipo, ni siquiera turísticos, porque hacen parte de comunidades indígenas que tienen unos territorios que hay que resguardar.

“La Agencia Nacional de Consultas Previas es el ente del Estado que regula estar o no estar dentro de esas líneas negras. Eso se surtió con los Kogui , los Arhuaco , los Wiwa, los Kankuamo. Lo que pasa es que como la gente no tiene la información a la mano, da opiniones, digamos, sueltas”, señaló Castellanos.

El representante legal de Nencol y Termoinduenergy aseguró que todo está cumplido, consultas previas, licenciamientos ambientales y corrección del poto haciendo que sea un proyecto que con una madurez de 10 años de cocción para participar exitosamente en una subasta para ofrecer la columna de energía limpia con gas natural.

Castellanos aseguró que la planta es lo que se necesita porque “si no hay energía, hay apagón”. El empresario afirma que es un proyecto que subsana el apagón que se puede venir, en caso de no haber energía.

Por último, el representante afirmó que hablar de los renovables es bonito y romántico, sin embargo, hay firmeza energética y son dos cosas diferentes.

“Nosotros somos expertos en el sector, tenemos muchos proyectos a nivel mundial y quiero que el país siga progresando, apoyamos en Colombia que haya proyectos que den firmeza, a bajo costo y que sean proyectos reales cumpliendo toda la norma, respetando todos los pueblos que nos acompañan en la zona. Esa es nuestra posición”, aseguró Jorge Castellanos.

Escuche la entrevista completa:

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