Hallan explosivos, munición y un dron de las disidencias Farc en San Andrés de Cuerquia

El Ejército incautó material de guerra de las disidencias de las Farc en el Norte de Antioquia. Foto: Cuarta Brigada.

San Andrés de Cuerquia, Antioquia

En zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, en el Norte de Antioquia, tropas del Ejército Nacional incautaron material de guerra e intendencia que pertenecería frente 36 de las disidencias de las Farc.

La operación se desarrolló en la vereda Cordillera por soldados del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscritos a la Cuarta Brigada, en coordinación con la Fiscalía 75 Especializada del CTI contra el Crimen Organizado.

Detalles del operativo

Según información oficial, en el procedimiento fueron hallados un dron, 29 cartuchos calibre 5.56 milímetros, cuatro radios de comunicación, dos artefactos explosivos improvisados, tres detonadores, cordón detonante y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, que haría parte del Bloque Magdalena Medio del grupo armado ilegal.

“Dentro de este material incautado tenemos un dron con gran capacidad de carga y adaptado para atentar contra la población civil y las propias tropas. Las tropas del batallón de infantería número 10 continúan en el desarrollo de las operaciones ofensivas”, señaló el teniente coronel Fredy Arboleda, comandante del Batallón de Infantería #10 Coronel Atanasio Girardot.

De acuerdo con las autoridades, estos elementos serían utilizados para planear y ejecutar acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en esta subregión del departamento.

El Ejército señaló que las operaciones ofensivas contra la Estructura 36 continuarán en el Norte antioqueño con el objetivo de debilitar sus capacidades logísticas y proteger a las comunidades del territorio.