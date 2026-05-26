Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 may 2026 Actualizado 13:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WArmenia

“Está en riesgo una inversión de 7 billones de pesos en el Eje Cafetero”: Concesionario Odinsa

El presidente de la concesionaria filial del Grupo Argos habló en 6AM W tras anuncio de no renovación de la concesión de Autopistas del Café por parte de la ANI.

“Está en riesgo una inversión de 7 billones de pesos en el Eje Cafetero”: Concesionario Odinsa

“Está en riesgo una inversión de 7 billones de pesos en el Eje Cafetero”: Concesionario Odinsa

00:00:0018:18
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0018:18
Descargar

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir