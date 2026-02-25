Sociedad Hidroituango proyecta mayores recursos para Antioquia tras acuerdo con EPM

Medellín, Antioquia

La Sociedad Hidroituango S.A. será una fuente determinante de recursos para Antioquia tras el acuerdo conciliatorio alcanzado con Empresas Públicas de Medellín (EPM), según explicó su gerente, Alejandro Arbelaéz.

“El señor alcalde de Medellín y el señor gobernador de Antioquia anunciarán cómo se han finalizado las controversias judiciales que en su momento se dieron entre la sociedad propietaria del proyecto energético y EPM como contratista, constructor y operador”, afirmó el directivo, quien agregó que “la síntesis es que se logró un gran acuerdo, gana-gana para las partes y lo más importante es que toda Antioquia es la que está ganando”.

Una empresa rentable al servicio del departamento

Arbelaéz recordó que la sociedad es mayoritariamente propiedad de la Gobernación de Antioquia, tiene a EPM como socio y cerca de 80 accionistas privados.

“Hidroituango es un activo de todos los antioqueños, es hoy por hoy una empresa rentable, que generó ingresos operacionales superiores a los 442 mil millones de pesos el año pasado y utilidades superiores a los 240 mil millones de pesos”, señaló.

El gerente enfatizó que esas utilidades “irán directamente a financiar megaproyectos para el desarrollo de Antioquia”, consolidando una nueva renta para el departamento.

La sociedad fue creada en 1997 durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez en Antioquia. “Cuando se concibió esta sociedad se estaba buscando que el departamento contara con una generadora de ingresos que modernizara la estructura fiscal, basada fundamentalmente en la venta de licores y en la venta de lotería”, explicó Arbelaéz.

Proyecto recuperado y en etapa final

El gerente destacó que el proyecto hidroeléctrico se encuentra en su fase definitiva de consolidación.

“El proyecto hidroeléctrico Hidroituango va en franca recuperación y está en su recta final para culminar su entrada en operación”, afirmó.

Actualmente opera con cuatro unidades en funcionamiento y es la central energética más grande del país. “Cuando estén culminadas las cuatro unidades restantes, ni qué decir lo que será el proyecto en importancia para el país como generador de energías y para el Departamento de Antioquia como generador de recursos para financiar su progreso”, añadió.

Arbelaéz también subrayó la relevancia energética y ambiental del proyecto. “Hoy Hidroituango genera el 11 % de la energía de Colombia. Sin Hidroituango, Colombia ya hubiera comenzado a apagarse”, aseguró.