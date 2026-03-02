Disidencias de las FARC lanzan advertencias contra la prensa digital en la región del Catatumbo

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Catatumbo

A través de un escrito, varios medios digitales de la región del Catatumbo habrían recibido un mensaje por parte de las disidencias de las FARC.

En el texto se aprecia: “Nos permitimos informar que algunos medios de comunicación de la región del Catatumbo están rindiendo apología a la organización ELN divulgando toda la información que transmiten o envían, en caso contrario a las FARC-EP”.

Dentro del mismo texto aseguran que “Se les hizo un seguimiento continuó los siguientes medios de comunicación que publican y hacen publicidad al ELN en la región y son los siguientes: LA VOZ DEL CATATUMBO, TV SAN JORGE, NOTIPLAYA, OCAÑA REGIÓN, CATATUMBO, OCAÑA HOY, CHEPE NOTICIAS”.

Sin embargo, aseguran que habrían más medios digitales a los cuales también les estarían haciendo un seguimiento continuo de sus publicaciones.

“Nuestra organización conoce plenamente los propietarios, periodistas y todos los equipos de trabajo que hacen parte de sus medios de comunicación, les hacemos el llamado muy formalmente ser neutrales en la noticia e información, si publican de un grupo háganlo de todos, no queremos interrumpir la labor periodista y el derecho a informar pero se debe hacer con objetividad, seriedad, veracidad y puntualidad, cuando se conoce la información real más no al ritmo recopiar y pegar”.

Aseguran además que “este comunicado no es con fines políticos o amenazantes y repetimos tampoco es buscando interrumpir sus labores es un llamado al profesionalismo y buen contenido”. Sin embargo, los equipos de trabajo que están detrás de estas páginas, aseguran que sienten temor por su integridad.

Finalmente concluyen indicando que “las personas naturales evitar recompartir noticias cuando son verificada”.