14 capturados y 24 minas ilegales desmanteladas dejan operativos en Fredonia, Antioquia
Los elementos eran evaluados en cerca de 24 millones de pesos.
Fredonia, Antioquia
Un operativo contra la minería ilegal en zona rural del municipio de Fredonia dejó 14 personas capturadas en flagrancia y la intervención de 24 unidades de producción minera que operaban de manera ilegal en la ribera del río Cauca.
El operativo se llevó a cabo en la vereda El Morrón, corregimiento La Mina, como parte de la estrategia “Juntos por Antioquia” y de la Estrategia Nacional para la Protección del Capital Natural.
El procedimiento, denominado Operación “RÍO I”, fue liderado por el Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales, en coordinación con el Ejército Nacional y el Grupo de Carabineros, durante labores de control orientadas a combatir los delitos ambientales y la explotación ilícita de yacimientos mineros.
Capturas e intervención de minas ilegales
De acuerdo con las autoridades, los capturados estarían vinculados al delito de explotación ilícita de yacimiento minero.
“La inutilización y desmonte de infraestructura ilegal, afectando de manera directa la logística utilizada para esa actividad ilícita, y reduciendo el impacto ambiental sobre el ecosistema y el recurso hídrico”, indicó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia.
Durante el operativo se intervinieron 24 unidades de producción minera (UPM), correspondientes a socavones verticales y horizontales que se encontraban activos y generaban un alto impacto ambiental, especialmente sobre el río Cauca y los suelos de la zona.
En el lugar, las autoridades realizaron la inutilización y desmonte de infraestructura utilizada para la minería ilegal, entre ella:
- 7 motores
- 4 plantas de energía
- 8 mangueras y tuberías
- 7 cambuches
Los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y tendrían un avalúo aproximado de 24 millones de pesos, debilitando la logística empleada para esta actividad ilícita en el Suroeste antioqueño.