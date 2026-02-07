14 capturados y 24 minas ilegales desmanteladas dejan operativos en Fredonia, Antioquia

Fredonia, Antioquia

Un operativo contra la minería ilegal en zona rural del municipio de Fredonia dejó 14 personas capturadas en flagrancia y la intervención de 24 unidades de producción minera que operaban de manera ilegal en la ribera del río Cauca.

El operativo se llevó a cabo en la vereda El Morrón, corregimiento La Mina, como parte de la estrategia “Juntos por Antioquia” y de la Estrategia Nacional para la Protección del Capital Natural.

El procedimiento, denominado Operación “RÍO I”, fue liderado por el Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales, en coordinación con el Ejército Nacional y el Grupo de Carabineros, durante labores de control orientadas a combatir los delitos ambientales y la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Capturas e intervención de minas ilegales

De acuerdo con las autoridades, los capturados estarían vinculados al delito de explotación ilícita de yacimiento minero.

“La inutilización y desmonte de infraestructura ilegal, afectando de manera directa la logística utilizada para esa actividad ilícita, y reduciendo el impacto ambiental sobre el ecosistema y el recurso hídrico”, indicó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia.

Durante el operativo se intervinieron 24 unidades de producción minera (UPM), correspondientes a socavones verticales y horizontales que se encontraban activos y generaban un alto impacto ambiental, especialmente sobre el río Cauca y los suelos de la zona.

En el lugar, las autoridades realizaron la inutilización y desmonte de infraestructura utilizada para la minería ilegal, entre ella:

7 motores

4 plantas de energía

8 mangueras y tuberías

7 cambuches

Los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y tendrían un avalúo aproximado de 24 millones de pesos, debilitando la logística empleada para esta actividad ilícita en el Suroeste antioqueño.