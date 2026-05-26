“Iban fuertemente armados”: GAULA Militar Caribe frustró atentado en el norte de Barranquilla

La rápida reacción de unidades del GAULA Militar Caribe permitió frustrar un ataque armado registrado en Barranquilla y capturar a tres presuntos responsables, entre ellos la aprehención de un menor de edad, además de incautar un importante arsenal compuesto por un fusil, una subametralladora y dos pistolas.

Así lo confirmó el coronel Jairo Agudelo, comandante del GAULA Militar Caribe, quien explicó en diálogo con 6AM W de Caracol Radio, que los militares se encontraban desarrollando labores de acompañamiento a la Fiscalía General de la Nación en un procedimiento de extinción de dominio sobre bienes vinculados a economías ilícitas cuando se produjo el hecho violento.

“Estábamos aproximadamente a una cuadra del lugar donde ocurrieron los hechos. De inmediato los soldados fueron alertados por los disparos y reaccionaron de manera oportuna”, señaló el oficial.

Según Agudelo, durante la intervención dos de los presuntos atacantes resultaron heridos y fueron capturados, mientras que un tercer implicado, menor de edad, también fue detenido por las autoridades. En el procedimiento fueron decomisadas armas de largo y corto alcance.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los capturados portaban diferentes tipos de armamento y, presuntamente, tenían como objetivo atentar contra una persona relacionada con una empresa de seguridad privada. No obstante, el número exacto de participantes y los móviles del ataque continúan siendo materia de investigación por parte del CTI de la Fiscalía y organismos especializados de la Policía Nacional.

El comandante destacó que, pese a la intensidad de los disparos registrados durante el atentado, no se reportaron civiles lesionados gracias a la actuación de los uniformados.

“El mayor flujo de disparos se presentó en el momento del ataque contra la estructura de la empresa de seguridad. Posteriormente, la reacción de los comandos del GAULA, quienes están altamente entrenados para operaciones de combate urbano, permitió neutralizar y capturar a estas personas sin afectar a ciudadanos que se encontraban en el sector”, explicó.

Tras el hecho, las autoridades realizaron un consejo de seguridad para evaluar la situación y reforzar las medidas de control en la ciudad y su área metropolitana.

El coronel Agudelo indicó que continuará el trabajo articulado entre la Alcaldía de Barranquilla, la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ejército Nacional mediante patrullajes mixtos y operativos de control en distintos sectores de la capital del Atlántico y municipios cercanos.

En cuanto a la identificación de los capturados y su posible vinculación con estructuras criminales, el oficial precisó que las investigaciones avanzan y que las autoridades judiciales trabajan para establecer a qué organización pertenecerían y determinar si existen más personas involucradas en la acción armada.

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