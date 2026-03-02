Corantioquia entregó 23 animales silvestres al Parque de la Conservación de Medellín

Medellín, Antioquia

En busca de garantizar el bienestar y la protección de especies silvestres víctimas del tráfico ilegal de fauna, atropellamientos y otras afectaciones, Corantioquia y la Universidad de Antioquia hicieron entrega de 23 animales silvestres al Parque de la Conservación de Medellín.

Tras el ingreso de estas aves y mamíferos al Hogar de Paso de la organización, se determinó que no podrán regresar a su hábitat natural, debido a que no cumplen con los requisitos para iniciar un proceso de rehabilitación.

Si bien el objetivo principal es lograr su recuperación, rehabilitación y posterior liberación, la mayoría de estos individuos, por sus condiciones físicas y comportamentales, deberán permanecer bajo cuidado humano especializado, con acompañamiento técnico permanente para su conservación.

¿Qué animales fueron entregados?

Entre las especies entregadas se encuentran aves afectadas por cautiverios prolongados y recorte de alas: ocho guacamayas bandera (Ara macao) y seis guacamayas gonzala (Ara ararauna).

También fue entregada una lora frentiamarilla (Amazona ochrocephala), que permaneció ocho años en cautiverio y presenta xantocromismo, una alteración en la pigmentación que modifica la coloración normal del plumaje.

“Desde Corantioquia seguimos protegiendo la vida. Cada día enfrentamos distintos escenarios y nuestro mayor propósito es que ningún animal tenga que llegar a nuestro Hogar de Paso. Cuando lo hacen, generalmente es porque han sido víctimas del tráfico ilegal, atropellamientos u otras situaciones que vulneran su bienestar”, señaló la directora general de Corantioquia, Liliana Taborda González.

Otras especies entregadas

Entre otros individuos que harán parte de los programas de manejo y educación ambiental del Parque de la Conservación, se encuentran una tucaneta culirroja, un pisingo, un chigüiro menor, tres martejas o monos nocturnos, un zorro perro y un puma neonato. Este último corresponde a uno de los casos más sensibles de la jornada, tras haber sido rescatado el pasado mes de diciembre en el municipio de Yolombó.

La Universidad de Antioquia se vincula al proceso a través de la Facultad de Ciencias Agrarias. Margarita María Zapata, vicedecana de la Facultad, destacó el papel del conocimiento científico en estos procesos y señaló que cuentan con talento humano, una Unidad de Diagnóstico y un Hospital Veterinario para realizar atenciones al servicio del rescate, la valoración y la intervención de la fauna silvestre.

La articulación entre la autoridad ambiental, la academia y el centro de conservación permite no solo garantizar el bienestar de los individuos entregados, sino también fortalecer la educación ambiental en la ciudad, promoviendo el rechazo al tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre.

Cabe resaltar que muchos de los individuos fueron víctimas de cautiverio y posteriormente fueron entregados de manera voluntaria o a través de rescates tras reportes ciudadanos.

Asimismo, se contó con ejemplares recuperados mediante procesos de incautación, realizados en acompañamiento de la Fiscalía.