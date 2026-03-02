La Cuarta Brigada del Ejército mantiene suspensión del porte de armas de fuego en Antioquia

Medellín

La Cuarta Brigada del Ejército anunció que se mantendrá la suspensión general de los permisos para porte de armas de fuego en su jurisdicción.

La medida se anunció tras la entrada en vigencia de la Resolución No. 001 – 2026 del 23 de febrero de 2026, mediante la cual se suspende el porte de armas de fuego en los 91 municipios que conforman su área de responsabilidad.

Según esta institución, la determinación se da para cumplir el Decreto 1482 del 31 de diciembre de 2025, expedido por el Gobierno nacional.

Estas 91 localidades están ubicadas en las subregiones del Valle de Aburrá, Oriente, Occidente, Norte y Suroeste antioqueños, donde tienen presencia con 10 batallones de infantería, ingeniería, artillería e instrucción, además de 1 grupo de caballería y dos gaulas militares.

Esta brigada está adscrita a la Séptima División del Ejército.

¿Qué pasa con quienes tienen la autorización de porte?

La Cuarta Brigada explicó que aquellos que cuentan actualmente con permisos especiales regionales o nacionales, expedidos durante la vigencia del Decreto 1556 del 24 de diciembre de 2024, tuvieron prorrogada su autorización hasta el 27 de febrero de 2026.

El coronel Rogel Sánchez Ruiz, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Cuarta Brigada, dijo que “las personas que actualmente cuentan con permisos especiales de carácter regional o nacional expedidos bajo el amparo del decreto 1556 del 24 de diciembre del 2024, tuvieron prorrogada su autorización únicamente hasta el pasado 27 de febrero del presente año. Vencido este plazo, el incumplimiento de la disposición dará lugar a la incautación y posible decomiso del arma conforme a lo establecido en el decreto ley 2535 de 1993”.

¿Qué pasa con quienes porten armas, aun con permiso?

Quienes incumplan con esta normatividad que comenzó a regir en esta región, podrán ser objeto de incautación y posterior decomiso del arma, además de los procesos legales correspondientes.

Armas traumáticas

La medida, que rige hasta el 31 de diciembre del presente año, se adopta tanto para el porte de armas de fuego como para las armas traumáticas por parte de personas naturales y jurídicas, salvo las excepciones expresamente previstas en la normatividad vigente.

Se intensificarán los controles

La Cuarta Brigada del Ejército advirtió que, en desarrollo de esta medida, se intensificarán los controles en toda la jurisdicción y se procederá a la incautación de armas cuando se evidencie el incumplimiento de la restricción establecida.

Indicó el coronel Rogel Sánchez Ruiz, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Cuarta Brigada, que “la Cuarta Brigada reafirma su compromiso con el control territorial, la seguridad y la protección de la población civil”.

Desde esta guarnición militar dijo que los ciudadanos que estén interesados en tramitar el permiso especial regional y/o nacional para el porte de su arma de fuego, podrán hacerlo “a través de la página web del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas Controladas, en la cual deberán cargar la documentación requerida para ser evaluada por las autoridades competentes, quienes serán los encargados de dar trámite a la solicitud”.